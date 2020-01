Du kender formentlig ikke Morten 'Øre' Andersen og Ulla Cornett.

De er begge fra Anker Jørgensens Plads i den sydlige del af København, og de er voldsomt chikaneret af en gruppe mennesker, som lever i samfundets udkant og får dagen til at gå med alkohol, narko og almindelig 'træls' opførsel på pladsen. Gruppen af hjemløse og misbruger hærger området med vold, larm, trusler og ualmindelig ubehagelig opførsel ved at bruge området som toilet.

Både Morten 'Øre' og Ulla Cornett er ganske almindelige danskere, der på egen krop oplever den magtesløshed, man føler, når det offentlige opgiver at gøre noget ved et problem, der går ud over almindelige, retskafne mennesker.

Hverken Morten eller Ulla er sarte brokkerøve. På ingen måde. Faktisk har de gjort mere, end man kan forvente.

Morten 'Øre' Andersen ejer pølsevognen på pladsen og er en mand, der er vant til at klare sig selv. Men efter utallige chikanerier, hvor gruppen blandt andet tissede ind i hans pølsevogn, forsøgte han først at skræmme dem væk. Siden prøvede han at forlige sig med gruppen af misbrugere. Morten købte blandt andet to kasser øl og satte sig ned på pladsen for at få en aftale i stand med gruppen. Forgæves, men han forsøgte at klare sine problemer.

Ulla har i dag et banner, der viser, at man både skal have høreværn og sikkerhedsbriller på, hvis man skal passere pladsen. Ulla er endda blevet overfaldet, da hun forsøgte at dokumentere de mange ballademagere med sin mobiltelefon.

Fælles for Ulla og Morten er, at de gentagne gange har henvendt sig til politiet og Københavns Kommune for at få hjælp. Politiet melder, at de er opmærksomme på problemet og har øget patruljeringen. Det har ikke hjulpet.

Københavns Kommune melder, at de desværre ikke kan gøre mere.

»Vi har ikke hjemmel til at fjerne dem, men vi har en dialog med dem,« lyder det fra Københavns Kommunes socialforvaltning, og dermed lades beboere som Ulla Cornett og andre på Anker Jørgensens Plads fuldstændig i stikken. Det er lidt en paradedisciplin for Københavns Kommune, der ofte lader hånt om kommunens beboere, som B.T. tidligere har afdækket i serien 'trynet af kommunen'.

Gruppen af misbrugere forsvinder naturligvis ikke af sig selv. Kommunen kan formentlig heller ikke få narkomanerne til at stoppe deres misbrug. Men det er grundlæggende håbløst, at Københavns Kommune blot melder hus forbi, når almindelige borgere i København peger på, at der foregår ulovligt narkosalg, og at en gruppe misbrugere generer kvarterets faste beboere.

Respekt til Morten 'Øre' Andersen og Ulla Cornett for at tage ansvar for deres eget liv og deres medborgere. De har gjort rigeligt nu, andre må tage over.

Der skal gøres noget, og det påhviler Københavns Kommune i samarbejde med politiet at få ryddet pladsen, så almindelige familier igen kan bruge pladsen.

Frank Jensen, du er overborgmester i en by, hvor der i en bydel nu er alvorlige problemer. Gør noget - det fortjener Ulla, Morten og de andre gæve københavnere på Anker Jørgensen Plads.