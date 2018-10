Det føles lidt som at løbe en åben dør ind at give udtryk for sin opbakning til, at en vej eller en plads bør opkaldes efter den afdøde nationalskjald, Kim Larsen.

Men de sikre stik skal jo også tages hjem, så herfra skal der lyde en utvetydig opbakning til, at Larsen skrives ind i kort og op på skilte.

Lokalpolitikere i både Odense og København tumler med ideen, og det burde nok være en sag med folkelig opbakning også.

Graffitimalerne har allerede været i sving og malet Larsens navn og kontrafej på mure og toge. Landets tatovører sætter permanente Larsen-aftryk med blæk på huden af masser af danskere.

Den gamle spillemand printede sig ind i folkesjælen med sine mange sange, og nu vil vi også have mindet om ham placeret fysisk.

Alene af den årsag giver det mening, men også fordi der er så mange konkrete steder, som er blevet foreviget i Larsens tekstunivers.

Rasmus Rosenørn, der er museumsinspektør på rockmuseet Ragnarock, har overfor københavnsk lokal-tv kaldt Kim Larsen for “indbegrebet af den københavnske folkesjæl”. Sandt er det da også, at Larsen både sang om gåture “ud over Langebro”, Adolf, der styrtede sig “lige ud fra Rundetårn”, Billy, der “var på speed i Herstedvester” og opfordringer om at “se din by fra tårnets top” og dermed få grundlæggerne af København, Absalon, i kikkerten med “mågelort på hatten”.

I filmen 'Midt om Natten' portrætterer Kim Larsen også et vigtig kapitel i Københavns historie med 80’ernes konflikt om hovedstadens tomme boliger mellem BZ’erne og myndighederne, personificeret i daværende overborgmester Egon Weidekamp.

Man får i Kim Larsens værker fornemmelsen af en kunstner, der bevæger sig omkring i hovedstadens gader på samme måde, som H. C. Andersen og Søren Kierkegaard gjorde det mange år tidligere.

To koryfæer, der naturligvis for længst har fået henholdsvis en prominent boulevard og en fornem plads i hovedstaden opkaldt efter sig.

Larsens syn på byen og dens beboere er langt fra det image, der fra officielt hold promoveres af Wonderful Copenhagen, og det bør man have respekt for og huske på, når vejene eller pladserne udvælges.

Den skal ikke være for prangende, men naturligvis værdig til at at reflektere det store aftryk, Kim Larsen har sat. Og lad der for guds skyld være en bænk. Hvor man kan nyde en flaskebajer. I varmen fra en stribe sol.