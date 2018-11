Højst overraskende er kontorindretning blevet en varm politisk kartoffel dette efterår.

For ikke så længe siden måtte Alternativets Niko Grünfeld aflevere den københavnske kulturborgmesterkæde efter en spektakulær sag om indretningen af borgmesterkontoret, som, på trods af Alternativets officielle politik om bæredygtighed og fremme af genbrug, var blevet fyldt med nye møbler.

Og nu har selveste Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen fra Liberal Alliance, fået ørerne i samme maskine, efter Politiken har kunnet beskrive, hvordan indretningen af hans kontor har kostet skatteyderne hele 340.000 kr.

Et bord, nogle stole, lamper, et spejl og en ribbe samt håndværkerhjælp var med til at sende regningen i vejret.

Når det overhovedet bliver et problem, er det ikke så meget pengene, selv om den indretningsinteresserede minister nok har været villig til at spendere lidt mere end den gennemsnitlige dansker – måske fordi det netop er den gennemsnitlige dansker, der betaler gildet.

Det bliver et problem, fordi Samuelsen og LA med rette generelt forholder sig kritisk til offentligt forbrug og også mener, at man skal spare, hvor man kan, når det gælder skatteydernes penge. Sund fornuft – som så desværre bliver udfordret, når det gælder eget kontor.

Så er Samuelsen bedre end Grünfeld?

Nej. Nærmest værre, faktisk. For mens man forventer sig alskens gøgl fra de grønne, så havde man forventet sig mere af Liberal Alliances nålestribede typer.

Alligevel vil sagen ikke ramme Samuelsen nær så hårdt, som den ramte Grünfeld. Og udenrigsministeren er allerede i sving med at håndtere den langt mere professionelt, end Grünfeld gjorde.

Mens Grünfelds borgmesterkontor var 'alle københavneres kontor' – indtil det alligevel ikke var det – er Anders Samuelsens kontor 'udenrigsministre og ambassadører fra hele verdens kontor'. Det er i hvert tilfælde ikke mindst af hensyn til dem, at kontoret havde brug for 'et mere moderne udtryk', som Samuelsen har forklaret.

Selvfølgelig skal den danske udenrigsminister have et præsentabelt kontor, og naturligvis skal udenlandske diplomater og ministre ikke sidde på ølkasser og pallemøbler, når de er til kaffe hos Samuelsen. Men man kunne nok have sparet en smule. Og det gælder for alle – uanset om man er fra Alternativet, Liberal Alliance eller alt derimellem: Hvis man ikke selv opfører sig, som man plæderer for, at andre skal opføre sig – hvis man siger ét, men gør noget andet – så får man ørerne i maskinen. Helt fortjent.