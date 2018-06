En meget modig kvinde er de sidste par dage stået frem i B.T. Hun hedder Tina Myung Povlsen, er 31 år gammel og forfatter til den spritnye bog ’Hun er jo bare 4’. Den handler om, hvordan hun blev jaloux på sin kærestes fireårige datter, da parret flyttede sammen.

Det er en fuldstændig naturlig følelse, som jeg tror, rigtig mange af de i alt 100.349 sammenbragte familier i Danmark løber ind i. For vi lever i et samfund i forandring. For få år siden overskred vi det magiske tal 50. Altså, nu går mere end hvert andet par fra hinanden og bliver skilt, og her er endda kun tale om de formaliserede ægteskaber.

Det er en ny virkelighed, men vi forsøger at leve videre, som om kernefamilien med mor, far og to biologiske børn stadig er grundstrukturen i alt, selv om den nu kun er én af mange måder at leve sammen på. Det bringer en masse nye problemer (og glæder!) med sig. Eksempelvis følelsen af, at man ikke elsker sin kærestes børn, selv om om man gud og pine SKAL! Men kan følelser tvinges frem? Tina Myung Povlsen var inde og chatte med B.T.s læsere onsdag, og der gav rigtig mange udtryk for, at de stod i problemer til halsen i de sammenbragte familier. Her var forfatteren hudløst ærlig i sit svar til læserne: »Du har helt ret i, at følelser ikke kan tvinges frem. Den fejl lavede jeg, da jeg stod i det.«

Budskabet herfra handler ikke om, at folk absolut skal indrette sig på en bestemt måde eller undlade at vælge kærligheden, når den igen står og lyser foran en. Budskabet er, at det er vigtigt at turde sætte ord på de forbudte følelser, som dem Tina oplevede. I dag er hun ikke længere sammen med sin daværende kæreste, og hun er glad. Men mon ikke det havde været bedre for alle parter, hvis hun ikke havde forsøgt at lade som om og rent faktisk havde fortalt sin kæreste om sine følelser, så de sammen kunne løse dem og tage hånd om alle i den nye familie? Derfor – gør som Tina (bedre sent end aldrig) – tal om problemerne, og bryd tabuet.