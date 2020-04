Det går bedre end forventet.

Statsminister Mette Frederiksen og de sædvanlige mandlige eksperter kunne tirsdag meddele, at de var overraskede. Positivt overraskede.

Kurverne går alle den rette vej, og de gør det hurtigere, end nogen modeller eller eksperter har forudset. Vi har det halve antal patienter i respirator og langt færre på intensiv, end det blev vurderet ved seneste pressemøde før påske.

»Godt gået, Danmark,« kommenterede statsministeren det.

Danskerne har vist sig tilliden værdig. Vi har som folk været disciplineret i langt højere grad, end centraladministrationen har forventet. Vi har fattet, at vi skal holde afstand, have god håndhygiejne og ikke forsamles mere end 10 personer.

Vi KAN gå i takt. Vi er IKKE vilde, flamboyante, uregerlige samba-skandinaver. Vi kan forstå et budskab og rette ind. Vi er et modent og velovervejet samfund. Der er grund til at have tillid til danskerne.

Statsministeren bebudede før påske en mindre åbning af landet. Vi kaldte den minimal her på lederplads. Mette Frederiksen valgte en åbning, der var mindre end nogen af de scenarier, sundhedsmyndighederne regnede på, og som de betragtede som forsvarlige. Andre har udtrykt, at statsministeren gik med 'livrem og seler'.

Mette Frederiksen holdt en 22 minutter lang tale på tirsdagens pressemøde, hvor hun lovede, at nu kan Danmark åbne sig yderligere. Også inden 11. maj, må man forstå. Det var dog småt med konkrete løfter. Faktisk ikke nogen.

Når statsministeren ikke vil løfte sløret for, hvad der reelt kan åbne i slutningen af april, tør B.T. godt give et indblik i mulighederne. Det er ikke så lidt.

Hvordan ved vi det?

Jo, Statens Serum Institut offentliggjorde modellerne for smittens udbredelse ved en åbning af samfundet før påske. Her opererer de med et lille, et mellem og et stort scenarie.

Statsministeren valgte en model, der var mindre end det lille scenarie, og derfor blev det daginstitutioner, skoler til 5. klasse og få privatansatte, der skal i gang igen onsdag. Nu kan der åbnes yderligere, og statsministeren kan faktisk tillade sig at gå med både det mellemste og det store scenarie, uden at smittetrykket vil stige dramatisk.

'Det store scenarie' vil med dagens smittetryk ikke engang belaste os så meget, som 'det lille scenarie' gjorde før påske. Så meget kontrol er der kommet over smitten, så få bliver der indlagt og kommer i respirator. Smittetrykket er raslet ned på lidt over en uge.

Her kommer mulighederne ud over de allerede annoncerede åbninger som skoler og daginstitutioner.

Niende- og tiendeklasserne kan vende tilbage til skolen. Elever og kursister på sidste del af deres uddannelse kan vende tilbage. Udvalgte sundhedsuddannelser kan genåbne. Den kollektive trafik kan indføre normaldrift.

Dertil kommer åbning af restauranter og cafeer. Der arbejder i dag 27.000 mennesker i de liberale erhverv, og de kan også åbne, hvis man vil. Storcentre kan åbne, og forsamlingsforbuddet kan hæves til 50 personer.

Det er ikke noget, B.T. opfinder, men alle muligheder er hentet fra sundhedsmyndighedernes egne modeller og scenarier. Det er nu op til politikerne at træffe de rette valg, for der kan være andre muligheder. De her er blot beregnet efter ønske fra statsministeren.

Der er kommet nye data, og det kan naturligvis ændre modellen. De tal har vi endnu ikke set. Men alle smittemodeller hviler på den antagelse, at danskerne stadig kan holde afstand, spritte af og lade være med at forsamle sig for mange.

Det har vi bevist.

Vi ved, at statsministeren går med livrem og seler, men selv i den situation er der rige muligheder for, at samfundet kan vågne igen.

Lad os bare komme i gang.