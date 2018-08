Så er gavesæsonen for alvor skudt i gang. Lavere elafgift på sommerhuse, gratis hpv-vacciner til drenge, 400 millioner til kulturinstitutioner såsom Nationalmuseet og en afskaffelse af den skøre affaldsafgift for små virksomheder.

Ja, tilbuddene fra regeringen og statsminister Lars Løkke Rasmussen til vælgerne står pludselig i kø i forbindelse med, at regeringen fremlægger forslag til finanslov torsdag. Som små honningdråber er forslagene blevet lækket til forskellige medier, der beredvilligt labber honningen i sig, så det kan kaste en ny forside af sig.

Det er den gamle forestilling, der gentager sig. For vi ser dette show sådan cirka hvert fjerde år. Man kommer med de mere upopulære reformer i starten af en regeringsperiode, mens de populære tiltag bliver dryppet ud over vælgerne i sidste finanslov op til et folketingsvalg, som senest kommer til sommer.

Og det er da dejligt med gaver. Hvem holder ikke af juleaften og fødselsdage, men i det store statsbudget på 1000 milliarder om året er det altså bittesmå peanuts, der skal være med til at sikre en til enhver tid siddende regering genvalg.

Fakta Sådan får du debatindlæg i B.T. Du er velkommen til at sende et indlæg til B.T. Skriv til: btdebat@bt.dk Længde: mellem 1.500 og 3.600 tegn inklusive mellemrum. Alle indlæg skal forsynes med navn, adresse og titel og meget gerne et portrætfoto vedhæftet e-mailen som jpg-fil. Vi forbeholder os ret til at redigere indlæg.

Derimod er det fuldkommen umuligt at få at vide, hvor de to regeringsbærende partier egentlig vil hen med samfundet. Vil Venstre gå til valg på skattelettelser? Nej. Vil S rulle kontanthjælpsloftet tilbage? Vi ved det ikke.

Alt imens denne gavebod er åbnet, så cirkusset kan gentage sig endnu en gang, så sejler det fuldstændig i Skat. Rigsrevisionen har for første gang nogensinde kritiseret regnskabet i Skat, og det skandaleramte inddrivelsessystem EFI har gjort, at Skat mangler milliarder i kassen.

Skat er en samfundsbærende institution, og hvis vælgerne mister tilliden til den, så eroderer grundlaget under velfærdssamfundet. Vi har en skatteminister, Karsten Lauritzen, der har siddet i flere år end de fleste andre skatteministre, men han har altså ikke formået at rydde ordentligt op i Skat. Skulle du ikke hellere se at få brugt din energi på at rydde op i det rod og tegne nogle visioner for Danmark i stedet for blot at åbne for smågaveboden, Lars Løkke Rasmussen?