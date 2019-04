Mette Frederiksen (S) var hurtig til at svare, da hun i tv-duellen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) blev spurgt, hvem der skulle have lov til at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet end andre:

»Det er dem, der er blevet nedslidte af at gå på arbejde. Nogle af dem, der har givet rigtig mange år,« lød det prompte.

Men hvem er det egentlig? Og hvor mange er der af dem?

Løkke tøvede ikke med at kalde Frederiksens svar for 'det største bluff i dansk politik i flere generationer'. Han forestillede sig nemlig, at mange vælgere ville blive skuffede, hvis de nu gik og regnede med, at en stemme på Mette Frederiksen kunne sende dem tidligere udi otium.

Siden fulgte et mindre skænderi mellem de to duellanter, der ikke kunne blive enige om, hvor mange danskere den tidligere pension kunne komme til at gælde for. Socialdemokratiet forestiller sig at afsætte tre milliarder kroner til projektet.

I debatten blev det aldrig krystalklart, hvem der i sidste ende får ret til en tidligere tilbagetrækning, hvis Socialdemokratiet får deres vilje igennem efter det kommende folketingsvalg.

Siden har forskellige medier derfor forsøgt at afklare, hvilke helt præcise kriterier partiet ønsker at lægge til grund, når det skal besluttes, hvem der må trække sig tidligere tilbage, og hvem der ikke må.

Berlingske har endda bragt en artikel om en analyse fra Finansministeriet, der konkluderer, at man risikerer at 'ramme' de forkerte, hvis man lægger længden af arbejdslivet til grund, når man skal vurdere, hvem der er nedslidte.

Giver man den særlige ret til tidlig tilbagetrækning til dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet, er der med andre ord ingen garanti for, at man får tilgodeset dem, der rent faktisk er nedslidte.

Det fik Venstres finansminister, Kristian Jensen, til her i B.T. at angribe og håne udspillet fra Socialdemokraterne.

Mattias Tesfaye tog straks til genmæle og understregede, at det aldrig har været tanken, at antallet af år på arbejdsmarkedet alene skulle være det afgørende kriterium.

Han betragter analysen som politisk bestillingsarbejde, der blot skal skabe forvirring om partiets politik.

De præcise kriterier for den tidligere tilbagetrækning kom Tesfaye imidlertid ikke nærmere, og dermed bidrager han og partiet selv til forvirringen.

Så lad os hurtigst muligt få det afklaret: Hvis antallet af år på arbejdsmarkedet ikke alene skal være den udløsende faktor, hvad skal så? Partiet må forklare, hvordan man vil sikre, at det er de rigtige mennesker - de reelt nedslidte - der tilbydes en tidligere pension. Og naturligvis må partiet gøre rede for, hvor mange mennesker denne ret skal gælde for.