For en uges tid siden lød fra denne plads en klar opfordring til Roskilde Festival-ungdommen: Bevis, at al snak om stigende miljøbevidsthed og bæredygtighed ikke blot er snak – men også handling. Tag jeres telte med hjem fra dette års festival, og skaf jer af med jeres skrald på fornuftig vis.

Desværre blev det ikke tilfældet.

B.T.s journalister på stedet kan i hvert tilfælde konstatere, at de fleste festivalgæster forlod campingområdet i ly af natten til søndag, og at der efterfølgende trillede tusindvis af tomme telte og ditto dåser rundt i vinden på pladsen.

Direkte adspurgt om, hvorfor man ikke bare rydder op efter sig selv og pakker sit telt sammen igen, svarer en af de unge:

»Det er lidt pudsigt, at man går og siger, man er så grøn (miljøbevidst, red.), og så smider man alt omkring sig. Især telte, som kan genbruges. Det er ren dovenskab.«

Der er naturligvis et udtalt element af bedrevidende jeronimus over følgende dom, men det er nu alligevel sandt: Roskildes bjerge af affald og efterladte telte er en skændsel og under al kritik.

I dag er det muligvis dårlig stil at citere afdøde Michael Jackson for noget som helst, men der er nu alligevel god mening i hans formaning om at begynde med manden i spejlet, hvis man ønsker at ændre på verden.

Roskilde Festival har gennem flere år forsøgt at påvirke gæsterne til at begrænse mængden af affald. Der er sågar oprettet et særligt campingområde, hvor man ikke må efterlade sit telt.

Rom blev som bekendt ikke bygget på en enkelt dag, og måske er der faktisk håb, når det gælder storsvinende festivalgæster:

»Jeg var ovre i Clean out Loud (campingområde med fokus på affaldsproblemet, red.) i aftes, og der var sorteret skrald, og der lå måske to dåser på jorden. Og så bor jeg her, hvor der bare ligner lort. Det er megaklamt. Det er helt vildt, at de (Roskilde Festival, red.) siger, man skal rydde op derhenne, og så gør folk det. Hvorfor kan man ikke gøre det over hele pladsen?« filosoferer en anden festivalgæst på sidstedagen.

Det er endnu for tidligt at sige, om der er nogen bedring at spore i den samlede affaldsmængde i forhold til tidligere år.

Men det kan lade sig gøre at efterlade en festivalplads i nogenlunde fornuftig stand.

Den engelske Glastonbury Festival, som har flere end 200.000 gæster, har oplyst, at 99,3 procent af alle opslåede telte i år blev taget med tilbage af ejermændene. Et eksempel til efterfølgelse for Roskildes gæster.

Roskilde Festival er som helhed en fantastisk begivenhed, men der er bestemt hår i suppen. Og en af de strideste børster er gæsternes uvillighed til at rydde op og pakke teltene sammen igen.