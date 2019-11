Selvom man burde have ventet, at det ville komme, rammer følelsen af lede, fins og afmagt.

Endnu en gang har verdens krænkelsesparate typer flyttet en hegnspæl for grænsen mellem det tilladte og det ‘alt for meget’.

Nu er turen kommet til julen.

I den forgangne uge forklarede Tuborg, at det i år på den særlige J-dag, hvor julens bryg gives fri, var slut med ‘frække nissepiger’.

»Hvis man skal fastholde en tradition, så skal man justere den løbende, og der var nogle ting, vi gjorde i 90’erne, som vi ikke gør mere,« udtalte pressechef for Carlsberg Danmark, Kasper Elbjørn.

Fint nok. Hele konceptet med J-dag har længe været en lidt kikset lavstatusbegivenhed, så fornyelsen er både fornuftig og velkommen.

Vi lever nok uden den hær af letpåklædte nissepiger, der i korte kjoler, kaninører og bjældehalsbånd i årevis har lanceret juleøllet i bedste Playboy-bunny-stil.

Anderledes alvorligt er det, når man griber ind i mere faste og hyggelige traditioner - fordi man ser dem gennem dagens krænkelsesbriller:

I USA bliver en kendt julesang anklaget for at romantisere voldtægt, og nu bliver den så skrevet om.

Det drejer sig om 'Baby, it's cold outside', der er skrevet i 1944 men blev verdensberømt med filmen ‘Neptune's Daughter’ fra 1949.

Allerede sidste år blev sangen bandlyst fra flere amerikanske radiostationers playlister, fordi den angiveligt er sexistisk med undertoner af ‘date-rape’.

Nu har John Legend skrevet den legendariske julesang om og givet den en ‘metoo-makeover’ og tilføjet vers som 'it's your body, and your choice.' (det er din krop og dit valg, red.) til teksten, som oprindeligt handler om en flirt mellem en mand, der gerne vil have en kvinde til at blive med undskyldningen om, at ‘det er så koldt udenfor’ og en kvinde, der dybest set selv har lyst til at blive.

Sangen blev i sin tid sunget af Dean Martin, der døde i 1995, og hans datter er utilfreds med kritikken af sin fars klassiker:

»Sangen er en sød, flirtende, sjov julesang. Jeg ved, at min far ville blive skør, hvis han vidste det.«

Hun pointerer, at sangen ikke er skrevet i den onde hensigt, som nutidens krænkelsesparate typer insisterer på at læse ind i den. Og det er jo netop problemet.

Det står enhver frit for at skrive nogle nye og politisk korrekte julesang i dag, for det er i samklang med den tid, vi lever i. Men hold venligst snitterne fra gamle sange (og Pippi Langstrømpe-bøger, Tintin-tegneserier mv.).

Når veganerne og andre kødfornægtere nok snart får has på flæske- såvel som andestegen også, vil der efterhånden kun udestå, at vi skåler (i vand) og ønsker hinanden en ‘rigtig kedelig jul’.