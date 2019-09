En vikar i SAS Ground Handling i Københavns Lufthavn har oplevet, hvordan hans ‘kollegaer’ har forsøgt at presse ham til at blive medlem af fagforeningen 3F. Det dokumenterer en lydoptagelse, som Berlingske har omtalt.

»Hvis du skal være herude, skal du selvfølgelig være medlem som alle andre,« siger et medlem af 3F. Det er beskrevet, hvordan samtalen udvikler sig både højrøstet og truende til en regulær tilsvining af den pågældende vikar.

I Danmark må man selv bestemme, om man vil være med i en fagforening eller ej, og i så fald også hvilken, men det accepterer vikarens kollegaer overhovedet ikke.

Vreden skyldes ikke, at vikaren er uorganiseret – men at han som uddannet ingeniør blot ønsker at fastholde sit medlemskab af ingeniørernes fagforening, IDA.

»Du retter dig efter vores lov herude,« lyder det fra en af 3F’erne på lydfilen.

Vikaren accepterer ikke umiddelbart presset, der dog ikke bliver mindre af den grund:

»Har du aldrig hørt om jungleloven. Den lever herude. Det vil sige, at der kun er én fagforening, som vi er medlem af herude,« lyder det videre.

Lydfilen bør være årsag til tabte kæber landet over efter endt lytning.

Vikaren bliver kaldt ‘klam’, og han får at vide, at han kommer til at ‘få det hårdt’.

På et tidspunkt bliver han også gjort opmærksom på, at hans kolleger er klar til at strejke for sagen, og ‘at det vil koste SAS 15 mio. kroner’, hedder det i Berlingskes artikel, der beretter om, hvordan 56 fly blev aflyst til gene for 6.000 passagerer på grund af sagen om denne ene vikar, der udløste en overenskomststridig strejke blandt personalet.

Til B.T. siger en anonym bagagemontør i SAS Ground Handling: »Jeg tror ikke, problemerne kan blive løst, så længe han (vikaren, red.) er der.«

Situationen dokumenterer en retorik og en aggressiv argumentationsform, der ingenlunde hører hjemme på en dansk arbejdsplads i 2019.

Den minder om noget, man hører om i forbindelse med bande- og rockerkriminalitet, hvor man føler sig udenfor og hævet over loven og reglerne i det almindelige samfund. Det minder med andre ord om rå bandementalitet med trusler og afpresning.

I en pressemeddelelse udtaler formand for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen godt nok, at den omtalte episode ikke er acceptabel adfærd: ‘Det er ikke måden, vi gør det på, og det siger sig selv, at lovgivningen skal respekteres. Det her lever ikke op til 3Fs værdier.’

Man må håbe, at han taler for hele 3F, selv om forbundsformand Per Christensen ikke umiddelbart har i sinde at udtale sig om miseren. For i modsat fald må det overvejes, om 3F skal omfattes af bandepakken.