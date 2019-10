Det kom som et lammende chok i mediekredse, at Radio24syv blev fravalgt, da 70 millioner kroner skulle deles ud til den nye kommende DAB-radio.

Det var forventet hos de fleste, at det nye udbud var skræddersyet til den kontroversielle taleradio i København. I den sidste og afgørende runde gik licensen og pengene dog til Kulturradio Danmark A/S med radiokanalen LOUD. Bag den nye radio gemmer sig en samling af regionalradioer og flere kulturinstitutioner som Roskilde Festival og Nationalmuseet.

Vi aner ikke, hvad den nye radio vil byde på, ligesom ejerne heller ikke er kendt i brede kredse og slet ikke fra mediebranchen. Men de skal nu sende fra den 1. april 2020.

Det er overraskende, at en driftssikker, populær og indimellem selvhøjtidelig kanal ikke får mulighed for at videreføre de kultagtige programmer og figurer som Kirsten Birgit, Spørge Jørgen (Leth) og 'Det vi taler om'.

Det må være et yderligere slag i ansigtet på ledelsen og medarbejderne ved Radio24syv, at formanden for udbuddet melder, at vinderne vandt en klar pointsejr. Med adskillige point foran nummer to.

Det er på det vilde teoretiske overdrev, at man kan lade LOUD vinde med flere point over Radio24syv, når man har en populær radio, som man blot kan lytte til, fremfor at skabe en kunstig vurdering i et excelark.

Det er rent ud sagt til grin.

Formanden for Radio- og tv-nævnet, Caroline Heide-Jørgensen, pointerede, at den nye vinderkanal, LOUD, klart var den bedste ifølge udbudskriterierne af alle ansøgere.

Det er en vild udmelding, når ingen har hørt en lyd fra nogen af de andre kanaler. Det svarer ganske enkelt til at påstå, at Jens Jørn Bertelsen var en bedre fodboldspiller end Michael Laudrup, fordi han altid på papiret kunne løbe længere end Laudrup. For de yngre læsere, der har glemt Bertelsens fortræffeligheder, var han faktisk en habil boldspiller, der løb og løb sammen med Laudrup på midtbanen. Laudrup behøver jeg ikke forklare, hvem er.

Formandens begrundelse er grotesk, som hele forløbet omkring Radio 24syv har været. Heide-Jørgensen kunne have argumenteret for, at det var på tide at skabe et nyt medie for de 70 statslige millioner. Radio 24syv har i otte år fået støtte med 100 årlige millioner kroner og bevist deres værd. Det er ikke meningen, at midlerne skal benyttes til at drifte en bestemt radio i al evighed.

Det ville være en rimelig forklaring. Danmark har allerede et licensfinansieret medie, og det er DR. De resterende midler skal nævnet bruge til at eksperimentere og skabe nye medier, som eksempelvis det nye LOUD og som Radio24syv for otte år siden.

Sådan er meldingen ikke fra Radio- og tv-ævnet, og spørgsmålet er, om Radio 24syv har undervurderet udbudsprocessen og dermed spillet sig af banen. Det vil mange mediefolk gisne om de næste mange måneder, medens folkene bag den nye kanal gør klar til sending.

Velkommen til dem i æteren. De får en chance.

Det bliver dog vanskeligt at leve op til Radio24syvs meritter.

Farvel til 24syv og tak for jeres indsats for taleradioen og fornyelsen af journalistikken.

DAB-radio er alligevel ikke fremtiden.