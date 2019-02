»Det er pinlig læsning.«

Så enkelt formulerer direktør Jacob Riis sig om den rapport, der netop har beskrevet, hvordan hans firma, Falck, har opført sig både ulovligt og stærkt amoralsk.

Den nuværende direktør besluttede, efter at have læst hele rapporten og sundet sig på den i weekenden, at Falck ikke ville anke de mange anklager mod firmaet og dets tidligere ledelse.

Vejen er dermed banet for en eventuel straffesag og mulige erstatninger i millionklassen - eksempelvis ønsker hollandske Bios 90 millioner kroner.

Det er både rigtigt, men også nødvendigt, at Falcks nuværende direktør påtager sig ansvaret for at få denne skamplet vasket af firmaets omdømme.

Det er mere end man kan sige om de involverede parter i sagen tilbage i 2014.

En af de helt centrale personer bag de mange negative historier, som Falck hældte ud over selskabet Bios, var chefen for den store kommunikationsplan, Peter Goll. Han var chef for den store slagplan, der skulle få borgerne til at presse politikerne til at droppe det hollandske selskab, der skulle køre ambulancekørsel i Sydjylland og på Fyn.

I dag er Peter Goll tavs, han skriver på Facebook, at han har begået fejl og at han har lært af dem. Han skriver, at han har taget læringerne med i sit videre arbejde. En af de vigtige læringer er at have integritet med i sit arbejde, skriver Goll, der ellers ikke ønsker at blive interviewet.

Det er mindst lige så pinlig læsning, at manden bag - sammen med Falcks daværende direktør, Allan Søgaard - forsøger at unddrage sig både ansvar og en moralsk forpligtigelse til at forklare, hvorfor Falck overtrådte loven. At han først nu har opdaget, at integritet er vigtigt i kommunikationsarbejde, er forbløffende, da han tidligere har serviceret Morten Bødskov som landets justitsminister.

Det er pinligt, at Peter Goll gemmer sig og forsøger sig med en parade af tavshedspligt. Goll og de øvrige ansvarlige i Falck lykkedes nemlig med deres plan om at få ødelagt den forretning, som hollandske Bios forsøgte at skabe. Peter Goll er i dag direktør for kommunikation ved Københavns Lufthavne og bør seriøst overveje sin stilling, selvom virksomheden allerede har bakket mis-informationsminister Goll op.

Bios vandt udbudsrunden om ambulancekørsel i Region Syd tilbage i 2014. Den kørsel havde tidligere tilhørt Falck. Regionen ønskede at få en anden leverandør og valgte Bios, fordi de kunne levere betydeligt billigere. Alle øvrige regioner i landet holdt vejret, fordi dette kunne betyde et monopolbrud, da Falck sad på den øvrige ambulancekørsel i resten af landet.

Derfor gik Falck så massivt til angreb på Bios. Deres samlede forretning kunne blive truet af Bios, og Falck benyttede alle mulige ulovlige midler i kampen for at vinde ordren tilbage. Planen fra Peter Goll og andre ansvarlige stod skrevet i en Power Point-præsentation:

'Dagsordener: Vi skal skabe bekymring! Patientsikkerhed: Borgerne og politikerne skal se for sig, at kvaliteten bliver ringere. Det bliver kaotisk, og folk risikerer at dø.'

Det er denne kyniske kommunikationsplan, der fik Falck nuværende direktør, Jacob Riis, til at aflyse sin og firmaets anke. Og det er denne kyniske kommunikationsplan, der gjorde, at Bios senere lukkede med et millliontab. Vi - skatteborgerne - fik ikke mulighed for at vurdere, om ambulancekørsel rent faktisk kan drives billigere end Falck.

Falck ville hellere have, at borgerne blev unødigt bange.