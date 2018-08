Unge piger tvinges til at drikke hård spiritus, til at skubbe agurker ned i halsen og konkurrere om, hvem der først kan smide bh'en.

Er det virkelig ritualer, der gennemføres i Danmark anno 2018?

Og hvor? Er det noget, der foregår i rockerklubber eller lignende?

Nej, det er noget, der foregår blandt de mest privilegerede unge danske drenge fra de 'bedste familier', hvor man må formode, de har haft mulighed for at blive udstyret med en god, kulturel baggrund og opdragelse.

I B.T. i dag kan du læse historien om 15-årige Anja Leighton, der forlod gruppen af hujende drenge, fortumlet og uden sin bluse efter et forløb, der kun kan betegnes som modbydeligt og ydmygende.

Den stakkels pige, der i dag er 17 år, troede, at hun og nogle veninder var blevet udvalgt til en særlig fest med 3.g-drengene på Rungsted Gymnasium. Men det viste sig at være en såkaldt 'puttemiddag', en tradition, der i forskellige afskygninger hersker på flere nordsjællandske gymnasier. Tredje årgang udvælger en række nye elever ud fra deres udseende, og de bliver inviteret til en fest med de ældste elever, hvor de til deres overraskelse udsættes for en række nedværdigende og sexistiske prøvelser.

Det er ubegribeligt, hvordan sådan noget kan foregå i en tid med stor fokus på ligestilling, respekt og nu endda #Metoo-bølgen.

Det er en skærpende omstændighed, at de sexistiske krænkelser foregår blandt Danmarks økonomisk bedst bemidlede, som åbenbart lider under et værdimæssigt og empatisk underskud.

Det er modigt af Anja Leighton at stå frem og fortælle sin historie, og vi må håbe, at det fører til selvransagelse i gymnasiernes optageområde, og at udskejelserne stopper.

Forældrene til drengene i 3.g i Rungsted og omegn bør også se sig selv i spejlet og ikke mindst tage en alvorlig samtale med deres sønner.

Det er faktisk vigtigere, at de vokser op med respekt for det andet køn og deres omgivelser, end hvor gode karakterer de får i gymnasiet.