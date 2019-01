Vores sundhed og ikke mindst vores sygdomme kan blive omdrejningspunktet i den kommende valgkamp.

Statsministeren fremlagde omsider det længe ventede sundhedsudspil, flankeret af hele fem andre ministre.

Kernen i Lars Løkkes vision for et kommende dansk sundhedsvæsen i verdensklasse er, at regionerne skal nedlægges, og at der skal være en mere strømlinet styring af de mange milliarder, der anvendes på sundhed og sygdom.

De fleste danskere, der har været i kontakt med sygehusene, ved, at der er for ringe sammenhæng mellem de forskellige dele af behandlingen. Det er ikke forkert, når folkeviddet konstaterer, at det kræver et godt helbred at være syg. Patienterne skal behandles som hele mennesker, der får en sammenhængende og forståelig behandling. For ofte er det patienternes eget ansvar at sikre sammenhængen.

For patienterne er der stærke elementer at hente i den kommende plan. Et fællesnummer - 113 - forenkler adgangen ved akut sygdom. Stærkere patientrettigheder, hvor man får krav på en samlet udredning fra speciallæger. Flere læger og sygeplejersker til hele området.

Kernen i hele udspillet er og må være en bedre behandling af patienterne. Vi må kunne forlange en forenkling af adgang og udnyttelse af de mange ressourcer, der er i sundhedsområdet.

De kommende dage vil Lars Løkke Rasmussen blive mødt med en kritik af forslaget til nedlæggelse af regionerne. Omlægningen fjerner et bureaukratiske lag - nemlig regionerne. De senere år er forbruget i bureaukratiet steget voldsomt, og det er fornuftigt at adressere den udvikling.

Der er ikke mange, der vil savne regionerne, hvor 205 politikere nu bliver smidt på porten. De har løst en opgave, men det er ikke muligt for nogen patienter at se, hvor regionerne og politikerne har gjort en forskel. Tværtimod har de handlet med skyklapper på. Tag bare den elektroniske patientjournal, hvor et lille land som Danmark har to systemer, fordi regioner ikke kunne samarbejde.

Regionernes farvel kommer med et krav om, at de administrative udgifter bliver reduceret. Men det er ikke på nuværende tidspunkt let at gennemskue, om det organisatoriske bliver mindre bureaukratisk. Med et centralt 'sundhedsvæsen Danmark' i Aarhus, fem sundhedsforvaltninger, hvor de nuværende regionsformænd bliver bestyrelsesformænd, og 21 nye sundhedsfællesskaber. Det lyder ikke umiddelbart mere enkelt og mindre bureaukratisk - mere som et kompromis, som skal få regionsformændene til at holde kæft de næste år.

Den kommende diskussion om regionerne, som socialdemokraterne har sagt, at de vil bevare, må ikke blive omdrejningspunktet. Det er patienterne, der skal være udgangspunktet, og det er patienterne, der skal være i centrum. Det fortjener de. Med dette udspil placeres det ansvar hos kommunerne og de 21 sundhedsfællesskaber.

Lad os få en politisk og faglig diskussion om visioner for et bedre sundhedsvæsen. Ikke en diskussion om ét bureaukratisk lag, som ingen elsker.

Her kom Lars Løkke Rasmussens udspil godt fra start.