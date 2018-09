Er København en storby eller en stor by?

Spørgsmålet trænger sig på efter overborgmester Frank Jensens aflysning af Formel 1 i Københavns gader.

København vil gerne være en storby, men også gerne have et image som en lille, lækker by med mange cykler. Det er helt sikkert klogt og giver København en stærk, international omtale. Byens ufattelig mange cykler og det grønne image tjener byen godt og lokker både turister og byplanlæggere fra hele verden til.

Øv, Frank - det er for uambitiøst, hedder en af de muligheder, som man kan stemme på i B.T.s quiz. Flertallet har valgt at trykke på denne om fredagens aflysning af Formel 1 i København. 'Øv, Frank' er Frank Jensen, byens overborgmester, der - pludseligt og chokerende for initiativtagerne - meddelte, at Formel 1 var en død sild.

Frank Jensen var ellers på det hold af politikere - et smalt flertal dog - der støttede og gav fuld opbakning til bagmændene, Helge Sander og Lars Seier Christensen. Begge følte de sig sikre på, at Frank Jensen var deres mand, der kunne bære deres drøm igennem politisk, for naturligvis er venstrefløjen imod. Selv havde Seier og Sander lavet alt det forberedende arbejde med at skaffe adgang til Formel 1-ejerne, planlægge en fornuftig og realistisk rute i byen og ikke mindst skabe en troværdig organisation. Alt har været på plads i et stykke tid.

Øv, Frank - det er for uambitiøst, at du ikke fortsatte kampen for at få Formel 1 til København. Der er ingen tvivl om, at det ville være en politisk kamp med mange modstandere at få løbet igennem Borgerrepræsentationen, for københavnerne er delte i spørgsmålet.

B.T.s uvidenskabelige undersøgelse viser et flertal for løbet, hvorimod en undersøgelse på Politiken.dk sikkert ville vise det modsatte.

Det er netop derfor, at vi har brug for politikere, som tør gøre noget for byen, der for halvdelen vil være særdeles upopulært. I 2011 var København vært for VM i landevejscykling. Hele indre by fra søerne var spærret af. INGEN biler måtte køre ind i byen i 14 dage. Hvem husker ikke det ramaskriig, der løftede sig. Men det endte med, at de fleste nød byen og den midlertidige ændring af byens puls.

Formel 1 i København havde givet det samme - bare med større omtale, flere turister, hårdere puls og verdensfirmaer, der ville give København en opmærksomhed - uden cykler.

Øv, Frank - det var uambitiøst!