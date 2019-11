Natten mellem den 9. og 10. november – også kaldet Krystalnatten – blev der over hele landet begået hærværk mod jøderne her i landet: Gravsteder på kirkegården i Randers blev skændede, bygninger med davidsstjerne blev overmalet med sort maling, og i Silkeborg blev der klistret gule stjerner på postkasser.

Politiet antager, at det har været en koordineret aktion.

De to personer, der onsdag blev anholdt, nægter sig skyldige, men politiet har fremlagt sms-korrespondance mellem de to mænd og fundet maling hjemme hos den ene, der svarer til den maling, der blev benyttet i Randers. Det er altså ikke verdens smarteste hærværksfolk, der tilsyneladende har været på spil. I de andre nordiske lande har der også været aktioner, hvor der blev delt nazistisk materiale ud og klistret gule jødestjerner på bygninger.

Man kan betragte hærværksfolkene i Danmark som amatører, men den ene af de anholdte er leder i Den Nordiske Modstandsbevægelse, som formodes at stå bag den koordinerede aktion.

Bevægelsen er ikke kendt i den store offentlighed, men terrorforskere kender udmærket til den højreradikale forening, der med denne aktion ønskede at vise, at de eksisterer og er i stand til 'noget mere'.

Nok er de to anholdte 'amatører', hvad angår gennemførelsen af antisemitisk hærværk. Men deres tankegang og åbenbare vilje til at skabe minder om den totale jødeforfølgelse kræver, at myndighederne – og vi andre – tager dem endog særdeles alvorligt.

Det er derfor glædeligt, at politiet i Østjylland har været hurtigt til at skride til anholdelse. Det viser over for de jødiske medborgere, at sagen er alvorlig, og at de nødvendige midler bliver anvendt.

Den Nordiske Modstandsbevægelse stammer, ifølge eksperter, fra Sverige, hvor flere medlemmer er dømt for bombeangreb. Bevægelsen er altså ikke bange for at skride til særdeles voldelige handlinger for at opnå målet: Et land, hvor demokrati er erstattet af en slags tingstyre, og hvor der ikke er ytringsfrihed. Altså langt fra det Danmark, vi kender.

I USA forsøger flere medlemmer af kongressen at få Den Nordiske Modstandsbevægelse på listen over internationale terrororganisationer. Foreløbig har det amerikanske udenrigsministerium ikke reageret, men det siger en del om den opmærksomhed, der er på bevægelsen andre steder i verden.

Den opmærksomhed nyder de formentlig, og deres leder for Rede 2, som det hedder, udtalte sig da også om weekendens aktioner, skønt han i dag er en af de anholdte.

Opmærksomhed og fanatisme er drivkraften for bevægelser med så radikale holdninger, så de vil formentlig betragte weekenden som en succes. Det er en vanskelig balancegang at håndtere højreradikale bevægelser, for på den ene side vil mere opmærksomhed sikre dem omtale og mulig rekruttering. På den anden side er deres aktion i Danmark så alvorlig, at der skal reageres skarpt.

De danske myndigheder må sørge for, at bevægelsen bliver overvåget intenst, uden at de får mulighed for at skabe sig en offerrolle. Vi andre er nu for alvor blevet opmærksomme på den nynazistiske bevægelse, der truer jøderne her i landet.

Det skal ikke ties ihjel.