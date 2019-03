Ud over en 'seriøs bæredygtig omstilling' af vores samfund blev partiet Alternativet grundlagt på ønsket om en 'ny politisk kultur' præget af åbenhed og ærlighed.

Og selv om man retfærdigvis må konstatere, at partiet med den foreliggende parlamentariske situation ikke har haft mulighed for at implementere denne nye politiske kultur bredt, så er det mere alvorligt, at man tilsyneladende end ikke formår at implementere den hos sig selv.

Alternativet har ikke noget at lade andre partier høre i forhold til den slags møgsager, som man normalt forbinder med den voksende politikerlede: masser af personfnidder, hykleri om flyrejser, støttekroner fra konti i skattely og de tilsyneladende uundgåelige krænkelsessager.

Den 'nye politiske kultur' minder umiskendeligt meget om 'den gamle'.

Kort før weekenden brød fanden atter løs i Alternativet.

Næstforperson i partiets hovedbestyrelse Vilhelm Stamp Nordahl Møller trak sig fra posten og langede i voldsomme vendinger ud efter partiformand Uffe Elbæk, som han beskyldte for at hænge partikollegaer ud ved forskellige lejligheder og generelt praktisere en uklædelig topstyring.

Kort efter trak et andet ledende medlem sig også.

Theis Krarup Hansen smækkede med døren, på grund af at den politiske ledelse efter hans opfattelse satte egne behov over partiets.

Begge fik de med deres udmeldinger den 'nye politiske kultur' til at lugte hengemt.

I et svar, der heller ikke klinger voldsomt af 'ny politisk kultur', på det sociale medie Twitter (af alle steder!) konstaterede Elbæk køligt, at selv om han gerne ville, 'kan man i et politisk parti og bevægelse ikke gøre alle glade', og at man kun 'skal være i Alternativet, hvis man har lyst til det'.

Ingen grund til at lytte til den kritik, måtte man forstå.

Mens Alternativet altså slår sig op som et alternativ til den herskende politiske kultur og – i hvert tilfælde på overfladen – hylder åbenhed, så går der gammeldags politisk topstyret kommunikation og selvfedme i den, når fækalierne rammer ventilatoren.

I den konkrete sag blev skriftlige svar udsendt gennem nyhedsbureauer den eneste mulighed for at få Alternativets og Uffe Elbæks besyv til pulveriseringen af partiets hovedbestyrelse.

I en tid, hvor Alternativets dagsorden om bæredygtighed endelig er ved at slå igennem for alvor, er det bemærkelsesværdigt, at de seneste målinger kun giver Elbæks tropper omkring fire procent af stemmerne.

På det niveau tegner der sig oven i købet på nuværende tidspunkt et rødt flertal, der kan se helt bort fra Elbæks tosserier om, at han selv skal sidde for bordenden i Statsministeriet.

Nedsmeltningen i partiet synes med andre ord endnu mere fremskreden end ispolernes ditto.

Vælgerne gennemskuer tilsyneladende, hvis man lover noget nyt, men giver dem noget gammelt. Heldigvis.