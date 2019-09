Alt er ved det gamle.

Den første tirsdag i oktober åbner Folketinget og sætter lovmøllen i gang. Ellers er alt bestemt ikke ved det gamle.

Et systemskifte og en opposition, der har været tæt på opløsning, og som knap har fundet sine egne ben – endnu, har domineret regeringens første 96 dage.

Den nye regering har haft et historisk let indløb til deres første åbningsdag. Mette Frederiksen byder tirsdag Dronningen og den kongelige familie velkommen til det første folketingsår, hvor hun skal levere på store løfter fra valgkampen.

Foreløbig har hun ikke leveret. Det er udelukkende blevet til en række mindre symbolske nedslag.

Statstministeren sagde undskyld til Godhavndrengene for den behandling, de og andre børn på de statslige børnehjem oplevede i 60'erne, som noget af det første. Hun fik fortjent ros.

Siden har regeringen valgt at smide 15 millioner kroner efter P6 og P8 hos Danmarks Radio som en tydelig markør af, at den nye regering er på DR's side. Transportministeren valgte at sløjfe den unødvendige omfartsvej ved Mariager, der blot udstillede Dansk Folkepartis provinspolitik, når det er værst.

Justitsministeren har foreløbig været den mest aktive og givet 4,8 milliarder kroner til politiet over fire år, efter B.T. i en omfattende artikelserie har dokumenteret, at almindelige danskere venter urimeligt længe på politiet. Sagen er ikke endeligt afgjort og venter nu på regeringens finanslov. Det er dog tydeligt, at den regning bliver meget større.

Mette Frederiksens regering gav – sammen med støttepartierne – et særligt børnetilskud til forældre på kontanthjælp. Et kompliceret regnestykke med forskellige satser, der kan give en enlig forsørger med to børn ekstra 1850 kroner skattefrit om måneden. Denne ydelse er omstridt, for den vil i høj grad gavne mange af anden etnisk herkomst, og regeringen lovede i valgkampen, at de ikke ville lempe udlændingeloven. Vi har ikke hørt det sidste til denne sag, for her har oppositionen, når den vågner, en stærk sag.

I øjeblikket spiller regeringen ud med et løft af cigaretprisen til 50 kroner, det er cirka 10 kroner mere end den nuværende. De ekstra skatteindtægter fra cigaretterne skal fremover finansiere et andet løfte på 1000 nye sygeplejersker.

Det er problematisk, at cigaretprisen, der netop hæves, for at unge ikke skal begynde et liv som rygere, skal benyttes som finansiering af sundhedssektoren. Det er decideret hyklerisk, at man vil forsøge at få unge til at stoppe med at ryge, men netop ikke hæver prisen, så den får den ønskede effekt. Man kan ikke begge dele på samme tid, og derfor er regeringen ikke så optaget af at få de unge til at stoppe med at ryge, som de er optaget af nye skatter i statskassen.

Nu venter alle på de udspil, der virkelig batter og matcher regeringens store løfter. Klimaloven, der skal sikre, at vort CO2-udslip bliver reduceret med 70 procent inden 2030. En voldsom ambitiøs opgave, som næsten alle partier har erklæret sig enige i. Nu venter vi bare på Mette og hendes håndgangne Dan.

Arne, fra de mange valgplakater, skal have en lov, der sikrer, at nedslidte kan trække sig tilbage inden pensionsalderen. Det er også en ambitiøs nød at knække. Løftet står dog lysende og konkret tilbage. Det skal indfries.

Nu er det Mettes tur!