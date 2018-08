Åbenbart er der frit spil til at bryde det meget omdiskuterede maskeringsforbud. Onsdag aften kom det frem, at en mor siden første skoledag har været iklædt en niqab, når hun afleverer sit barn i 0. klasse på Seminarieskolen i Aalborg-forstaden Gug. En niqab er en muslimsk klædedragt, der dækker det meste af ansigtet, og derfor har den siden 1. august været ulovlig at bære offentligt. Alligevel har skolens ledelse valgt at vende det blinde øje til, selv om en plejemor til et andet barn i 0. klasse har gjort opmærksom på lovbruddet.

»Det er som at løbe panden imod en mur. Ingen vil tage ansvar,« siger plejemoren Majken Andersen til Nordjyske.dk.

Ifølge Majken Andersen lød skolelederens begrundelse, at det ville besværliggøre et forældresamarbejde med moren 'unødigt', hvis skolen valgte at politianmelde hende. Samtidig fortæller skolerådmand i Aalborg Kommune Tina French (V), at skolen og kommunen kun er forpligtet til at anmelde lovbrud, hvis der er mistanke om, at barnet er udsat for omsorgssvigt, vold eller mishandling.

Plejemoren langer også ud efter Nordjyllands Politi for at ignorere hendes anmeldelse, og som B.T. i dag kan fortælle, så ser det bestemt heller ikke ud til, at landets betjente har brugt meget krudt på den nye lov. Efter en måned har samtlige politikredse modtaget 59 anmeldelser om brug på makseringsforbuddet, og blot to har ført til sigtelser. I Københavns Politi har 23 anmeldelser førrt til nul sigtelser.

Man kan så absolut diskutere for og imod maskeringsforbuddet. Her på B.T. er vi imod, at kvinder går med burka og niqab, men samtidig har vi været imod den nye lov, da den er svær at håndhæv og er et slag mod den personlige frihed. Men nu er loven her altså, og så skal både politiet og offentlige myndigheder selvfølgelig tage den seriøst. Det er ganske enkelt det rene niqab-gak, hvis offentlige myndigheder selv bedømmer, hvilke love der skal følges, og hvilke man bare kan ignorere.

På samme måde virker det underligt, at Københavns Politi slet ikke har fundet grundlag for at rejse en eneste sigtelse, hvis der reelt har fundet en efterforskning sted efter nogen af anmeldelserne. Nu er det ulovligt at skjule ansigtet, og så skal det selvfølgelig have konsekvenser at bryde loven. Sådan fungerer en retsstat. tnk