Det har været Nicklas Bendtners uge, hvor de modstridende forklaringer om den ‘voldelige episode’ natten mellem lørdag og søndag har været dominerende.

De to parter er så grundlæggende uenige om hændelsesforløbet, at begge parter ikke kan have ret. Det lyder indlysende, men sådan er det ofte i mange voldssager, hvor begge parter kan have ret, da oplevelsen ofte afhænger af øjet, der ser.

Fakta er, at taxachaufføren har brækket kæben - to steder.

Fakta er, at Bendtner er manden bag den brækkede kæbe. Det benægter han ikke, men han erklærer sig alligevel uskyldig.

Det er uklart, hvordan det kom dertil, at en taxachauffør måtte på Rigshospitalets operationsbord for at få kæben på plads. Ifølge Bendtners kæreste, som er den eneste, der indtil nu har givet en detaljeret forklaring på sagen via Instagram, blev parret efter en glad aften i byen snydt, fordi taxachaufføren kørte forkert to gange i forsøget på at nå frem til Bendtners opholdssted i København.

Når man bor i København, ved man, at man når ikke langt for de 50 kroner, der stod på taxameteret, som Nicklas Bendtners kæreste forklarede.

Fra køreturen stoppede, til historien kom frem om søndagen, er sagen blevet svagt og forskelligt beskrevet. Fra de neutrale beskrivelser fra politiets døgnrapport og til DanTaxis bekræftelse af, hvad selskabet kalder et overfald.

Efter Bendtners forklaring via kæresten om, at det var parret selv, der i virkeligheden blev truet - både med taxaen og en flaske, der blev kastet efter dem - og til DanTaxis afvisning af den forklaring med henvisning til videooptagelser er det nærmest blevet en kriminalgåde at opklare: Hvad skete der?

Det er til gengæld sikkert, at Nicklas Bendtner i den grad har brug for, at hans afvisning holder vand. Han har foreløbig intet sagt ud over at læse en erklæring op, hvor han beklager hændelsen og erklærer, at han ikke er en voldsmand, men tværtimod er en mand, der »beskytter sine kære«.

Han har endnu ikke forholdt sig til relevante spørgsmål, der trænger sig på.

Forklaringen skal holde og ikke kunne gendrives af videooptagelser, for Bendtners omdømme og troværdighed hænger i forvejen i laser.

Hele Bendtner-lejrens planlægning af kommunikationen efter den voldelige sag er veltilrettelagt, men det kan ikke ændre på, at Nicklas Bendtner skylder at svare på en række spørgsmål. Og både han og kæresten må håbe, at politiet er hurtige i deres efterforskning og i stand til enten at rejse en hurtig tiltale eller afvise sagen.

Bendtner er i et limbo lige nu, og han kan ikke forvente at redde sig igennem på en teknikalitet under en eventuel retssag.

Enten forsvarede han sin kæreste, efter taxachaufføren kastede en flaske efter dem, eller også er han en voldsmand, der forsøger at tale sig ud af sagen med forblommede udtalelser.

Det tredje og sidste faktum i denne sag er, at Nicklas Bendtner - uanset hvor meget hans fans forguder ham - mangler evnen til at holde sig ude ballade og tumult.