København er blevet udstyret med endnu et stort byggeprojekt med præsentationen af 'Holmene'.

Ni kunstige og nye øer skal skabe plads til 380 nye virksomheder ud for Avedøre Holme.

Projektet er så stort og så luftigt, at de fleste kan tænke deres egne visioner ind i projektet.

Rasmus Jarlov, erhvervsminister og regeringens 'ansvarlige' på projektet, har sin egen vision med projektet. For ham skaber 'Holmene' først og fremmest industriarbejdspladser i København. Det er der brug for, meldte han ud. De i forvejen mange højteknologiske arbejdspladser skal nu suppleres med rigtigt, manuelt arbejde. »Der er stadig brug for, at nogen producerer de varer, vi bruger i hverdagen,« sagde han på mandagens pressemøde.

Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv, ser derimod udbygningen af erhvervsområdet ved Avedøre Holme som begyndelsen på et dansk Silicon Valley. Området er perfekt til digitale og grønne virksomheder, var hans udmelding. Med den korte afstand til lufthavnen vil området udkonkurrere de andre større byer i Europa.

Brian Mikkelsen sad tidligere i Jarlovs job som erhvervsminister og ser altså det stik modsatte af den nuværende erhvervsminister.

Det virker umiddelbart en anelse underligt og tyder på, at planerne for de nye erhvervsøer er af en nyere dato.

Tidligere i år præsenterede regeringen en anden ny ø-plan.

'Lynetteholmen' blev i oktober præsenteret af statsministeren flankeret af to ministre og Københavns overborgmester. Planen indeholder 20.000 nye boliger og en havnetunnel. Efterfølgende er der blevet stille om denne store vision, og med dagens introduktion af et nyt Silicon Valley eller industriområde er det tydeligt, at det er blevet vigtigt for regeringen at få planerne ud hurtigst muligt.

De første virksomheder flytter ind i 2040 - så der er god tid til, at nuværende erhvervsminister Rasmus Jarlov og forhenværende minister Brian Mikkelsen kan synkronisere ideen med projektet.

Projektet er en fin vision, men heller ikke mere på nuværende tidspunkt. Hvis det ikke havde været et valgår, havde erhvervsministeren nok heller ikke forsøgt at promovere denne meget luftige drøm, der egentlig er et projekt fra Hvidovre Kommune.

Men den borgerlige regering mangler stemmer i hovedstadsområdet.