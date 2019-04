Foråret er for alvor ved at få fat, og med temperaturen stiger typisk også humøret.

Stemningen bliver mildere, de fleste smiler lidt mere.

Når solen rammer, bruger byens borgere udearealerne langt mere, og i mange af landets større byer er der heldigvis rig mulighed for at nyde det gode vejr udendørs.

Desværre er det også højsæson for henkastet skrald og affald.

Det er et alvorligt problem mange steder. Eventyrparken i Odense, Mindeparken i Aarhus, Islands Brygge i København. For blot at nævne nogle få steder.

Man siger, at det kun er en dårlig fugl, der skider i egen rede, men det er netop det, der sker, når vi efterlader parker og havnekanter i dynger af skrald, dåser og madrester. Det er en vanvittig og uanstændig opførsel. Hvordan kan det være så svært at efterlade offentlige arealer i bare nogenlunde rengjort stand? Det er ærlig talt en rystende oplevelse at se, hvordan der svines rundt omkring. På den måde kan det gode vejr give gevaldigt dårligt humør.

På de store linjer fylder miljøet mere og mere i debatten og på den politiske dagsorden, og flere tænker over forbruget af naturens ressourcer og plastik i verdenshavene. Hvorfor kan vi så ikke respektere vores egne byer og nabolag?

I weekenden satte tv-værten Felix Smith fokus på problemet, da han sammen med omkring 90 andre mennesker deltog i en affaldsindsamling i Dyrehaven nord for København.

»Jeg var ærlig talt chokeret,« udtalte Smith. Han var rystet over mængden af affald, men også over hvor længe det havde ligget og skæmmet:

»Det er jo en pæn have, som næsten alle danskere har et forhold til. Men når vi gravede i jorden derude, så væltede der plastik og emballage op. Ting, der var 15 år gamle.«

Hvis vi skal gøre os håb om at nyde udearealer i bedre stand, end tilfældet er i dag, begynder det naturligvis med manden i spejlet. Men lad os også holde hinanden op på, at vores smukke byer ikke skal svømme i affald, når vi har siddet og hygget os. Hvis vi ser nogen, der sviner, så lad os gøre dem opmærksomme på, at det er forkert.

Lad os gøre dette til den reneste sommer i nyere tid!

Der er to point til alle, der rammer skraldespanden. Og tre til dem, der rammer forbi, men trisser hen og samler op efterfølgende.