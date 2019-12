I tegneserier og film er skurke med anløben moral for det meste nemme at kende. Enten har de masker på, som medlemmerne af Bjørnebanden i Anders And, eller også har de væmmelige ar eller andre markante karakteristika, der med det samme røber deres gedulgte væsen.

I virkelighedens verden er det ikke altid lige så let at spotte folk med skumle hensigter, selv om flere alligevel forsøger at stemple bestemte grupper som slyngler. 'Banditter i habitter' er en ofte benyttet kliché, som er skabt til at mistænkeliggøre lidt for smarte 'rige' forretningstyper, der svindler og bedrager for egen vinding.

Typiske eksempler på sådanne 'banditter i habitter' finder vi i sager som skandalen med udbetaling af falsk udbytteskat og i sager om bankers hvidvask af penge.

Vendingen antyder nærmest, at man har lettere ved at gribe til svindel, hvis man er velhavende og går i habit, end hvis man er et 'almindeligt menneske'.

I øjeblikket kører der imidlertid også flere svindelsager mod tilsyneladende helt almindelige mennesker – sager om mange millioner af vores allesammens skattekroner.

Mest kendt er sagen mod Britta Nielsen, der er tiltalt for bedrageri for 117 millioner kroner. Hun er endnu ikke dømt, men har i sagen allerede erkendt at have overført penge fra Socialstyrelsen til sig selv.

To andre sager – som heller ikke er afgjort endnu – udspringer fra Forsvaret.

I den ene er to mænd tiltalt for svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Rigsrevisionen har kunnet afdække, at medarbejdere selv har kunnet bestille varer, selv kvittere for modtagelsen og selv godkende betalingen. Det betyder, at enkelte medarbejdere alene har kunnet foretage fiktive indkøb og selv score beløbet. Netop det er de to medarbejdere mistænkt for at have gjort.

Den anden sag har rod i samme styrelse. Her er fem mænd tiltalt – to civilt ansatte i selve styrelsen, to selvstændige og en ansat i en entreprenørvirksomhed. Tilsammen er de fem tiltalt for 450 forhold om bestikkelse og mandatsvig af særligt grov karakter.

Endnu er skyldsspørgsmålet som beskrevet uafklaret, men forsvarsminister Trine Bramsen kalder sagen meget alvorlig:

»Der er ingen tvivl om, at det her er rigtig skræmmende læsning, og jeg ser på sagen med største alvor,« har hun udtalt.

På samme måde, som det er forkert at mistænke alle i habitter for at være banditter, vil det naturligvis være forkert at mistænke alle, der har mulighed for at svindle med offentlige midler, for at misbruge vores allesammens penge.

Vi finder ikke de fejl i systemerne på alle niveauer, der muliggør svindel, ved at mistænke bestemte grupper for en bestemt adfærd.

Til syvende og sidst er det et spørgsmål om den enkeltes moral. Uanset om man iklæder sig habitter – eller en sweater.