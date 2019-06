Vinden er vendt, og det er tydeligt, hvem der nu har medvinden.

Socialdemokraterne og Mette Frederiksen fik ikke et godt valg. De gik et mandat frem, men det var udelukkende, fordi så mange borgerlige stemmer gik til spilde. Mere end fire procent af de borgerlige stemmer blev spildt ved valget.

Socialdemokraterne gik endda tilbage, men de har vinden med sig. De er på vej i regering, de er ved at lave et systemskifte, det fungerer at være socialdemokrat. Det er valgets psykologi, der slår igennem, og det kan mærkes helt ud til ganske almindelige vælgere.

På Folkemødet på Bornholm var den socialdemokratiske lejr en af de mest velbesøgte med en døgnet-rundt fantastisk stemning. Der var konstant en kødrand af danskere, der gerne ville besøge socialdemokraterne og være sammen med 'vinderholdet'. Sådan har det ved gud ikke altid været. Socialdemokraterne holder altid til på brandstationen, så det er ganske let bare at gå forbi, og sådan er det normalt. Men i år var det et godt sted at være. Her boede vinderne.

Mette Frederiksen var selv udsendt fra regeringsforhandlingerne og er ved at lave en forvandling. Væk er 'skrige-Mette', og ind er kommet 'Mette-er-moden-og-velovervejet'. Mette Frederiksen var tæt på at blive Folkemødets dronning og trak fulde huse, hvor hun end kom.

Hvor socialdemokraterne altid bor på den lokale brandstation, har Liberal Alliance de senere år haft et kæmpe restaurantskib midt i Allinge. Skibet var et samlingspunkt for politikere, mediefolk og konsulenter, hvilket gjorde stedet til Folkemødets mere hippe samlingspunkt.

Det er slut nu, skibet kom slet ikke til kaj i år. Liberal Alliance var nærmest også væk. Den nye formand, Alex Vanopslagh, travede pladserne tynde, alene med en enkelt hjælper ved sin side. Han havde ikke noget 'hjem' eller skib og måtte derfor vandre rundt for at finde sit publikum. Han er i gang, kan man fornemme, han kæmper, men der er lang vej tilbage.

En anden politiker, der må erkende, at vejen til den endelige magt er lang og måske helt væk, er Kristian Jensen, næstformand i Venstre. Han er udset til at tage rollen som formand, når Lars Løkke Rasmussen ikke har den mere. For det første er Lars Løkke ikke væk endnu, og han har formentlig ingen intention om at forlade dansk politik lige med det første. For det andet fik Kristian Jensen et temmelig dårligt valg. Den lokale parti-konkurrent, Inger Støjberg, scorede dobbelt så mange personlige stemmer ved valget, og drømmen om formandsposten ser mere og mere ud til blot at forblive en drøm for Kristian Jensen.

Helt symbolsk brød himlen løs i et uvejr af skybrud, lyn og kastevinde, da Kristian Jensen skulle holde Venstres tale. Han nåede ikke at holde hele talen fra den store scene. Han blev ganske enkelt stoppet midtvejs, det var for farligt. Talen blev senere afleveret, men momentum og publikum var væk.

Vinden er vendt – der er et systemskifte på vej.