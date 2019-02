Henrik Sass Larsen, Socialdemokratiets gruppeformand, har i et langt interview med Politiken fortalt om en depression, der ramte ham i efteråret sidste år, og som han stadigvæk kæmper med følgerne af.

Depression er en af de mest almindelige psykiske sygdomme, og op mod hver femte dansker risikerer at blive ramt af en depression. Selv om depression altså er ret almindeligt, er det stadigvæk i nogen grad forbundet med tabu at tale om det. Derfor er der grund til at rose Henrik Sass Larsen for at stå frem og fortælle offentligt og detaljeret om forløbet. Hvis en kendt og magtfuld politiker kan blive ramt af depression, og oven i købet fortæller om det, vil det også være lettere for andre at åbne for posen. Også Socialdemokratiets formand bør roses for at bakke op om Sass og tilkendegive, at hun stoler på, at han vil kunne bestride en ministerpost efter en mulig valgsejr. Det viser, at nok kan en depression være en udfordring, men den behøver ikke være altødelæggende.

Der er imidlertid også mere problematiske aspekter ved håndteringen af Sass Larsens sygdomsforløb.

Pressen – og navnlig Ekstra Bladet og B.T. – får en del af skylden for at have udløst depressionen med 'kampagne' mod ham og 'menneskejagt'.

Ud over at han har vrangforestillinger om journalisters motiver og arbejdsmetoder – i hvert tilfælde her på B.T. – får det komikkens skær, når en af landets mest magtfulde og brutale politikere tegner et billede af sig selv som nærmest en forfulgt uskyldighed.

Han klager over at blive forfulgt af journalister på Christiansborg, herunder i forbindelse med toiletbesøg og i kantinen.

Det er politiske journalisters opgave at få svar fra politikere, og selv om det er svært at genkende Sass Larsens udlægning af 'menneskejagten', som han kalder det, har det næppe været journalisternes førstevalg. Man kunne vælge at besvare de henvendelser, der kommer, ad de etablerede kanaler eller at tage telefonen.

Han nævner konkret Ekstra Bladets dækning af hans fravær fra arbejdet hos statsrevisorerne (en tjans, han årligt modtager 330.000 kroner for oven i lønnen fra Folketinget). Dog kunne han gennem forløbet godt finde kræfter til at deltage i ugentlige tv-udsendelser på News med Søren Pind.

Han nævner også artikler fra B.T., som han mener har været med til at danne grundlag for depressionen.

Op til valget i 2011 skrev avisen om et møde mellem Sass Larsen og Bandidos-rockeren Suzuki-Torben. Mødet og en efterfølgende korrespondance betød, at Henrik Sass Larsen ikke kunne sikkerhedsgodkendes af PET og derfor heller ikke kunne blive minister under Helle Thorning-Schmidt.

Sådanne historier er naturligvis ikke behagelige, men man kunne jo i første omgang som mulig kommende finansminister undlade at sms’e med en rocker.

Mette Frederiksen har været informeret hele vejen igennem, og på den baggrund kan man godt undre sig over det udviste lederskab, der er en medvirkende årsag til, at situationen kom så langt ud.

Hvis Sass var gået på orlov, ville man have afmonteret konflikten med pressen – og samtidig sendt et signal om, at en depression er en sygdom, der skal tages yderst alvorligt.