Statsminister Mette Frederiksen beklagede adskillige gange tirsdag.

Hun sagde undskyld for 'mail-gate' både til kollegerne i Folketingssalen og til alle andre, hun mødte. Det er ikke nok til at forhindre den krise, der nu åbenlyst skinner over de forhandlinger, der skal flytte adskillige milliarder mellem kommunerne.

Statsministeren må komme med noget mere og skabe den fortrolighed, der er nødvendig, for at andre partier tør lave en retfærdigt reform.

Det bliver vanskeligt, og der er lang vej igen på nuværende tidspunkt. De mulige forligspartnere på den borgerlige fløj er helt naturligt skeptiske og vil have mere end en beklagelse.

Ifølge statsministeren var det en fejl, at de socialdemokratiske rådgivere arbejdede med en detaljeret plan, hvor de samtidig med, at de forhandlede i Finansministeriet, også forberedte aktive angreb på modparten - særligt partiet Venstre.

Mette Frederiksen måtte også erkende, at en rådgiver i Statsministeriet var involveret, og dermed er statsministeren og hendes rådgivere en aktiv del af det hykleri, som planen er udtryk for.

På den ene side har Mette Frederiksen opfordret til, at Christiansborg skal arbejde med større tillid og åbenhed. I sin åbningstale opfordrede hun alle medlemmer til at vise den 'bedste version af Christiansborg'. På den anden side har hendes rådgivere i længere tid arbejdet med en usædvanlig detaljeret plan, der skulle udnytte forhandlingerne til at genere de andre partier.

Mette Frederiksen betonede flere gange, at den mail slet ikke er i hendes ånd. Så enten er de socialdemokratiske rådgivere meget tungnemme og har misforstået chefen.

Eller også er det en helt normal praksis, der blot er blevet opdaget.

Mette Frederiksen er en dreven politiker, der foreløbig har været i stand til at gå på vandet som statsminister, men den tid er slut. Hun ved godt, at det er en ualmindelig ringe sag, hun står med.

Hendes bud på at 'genskabe den gensidige loyalitet', der er nødvendig for de kommende forhandlinger, var at give oppositionen sit ord. Det betonede hun flere gange.

»I har mit ord«

Det er derfor naturligt, at Mette Frederiksen overtager forhandlingerne og flytter udligningsreformen over i sit ministerium. Kun på den måde kan hun vise, at nu arbejder regeringen på en ny måde, hvor alle parter bliver behandlet respektfuldt og med fortrolighed.

Det vil være det rigtige at gøre i den selvskabte krise.

I går skrev vi her på lederplads, at Mette Frederiksen bør fyre sine ansvarlige rådgivere, fordi de bag hendes ryg har lavet denne plan. Vi udpegede også statsministerens særlige rådgiver Martin Rossen som den ansvarlige. Mette Frederiksen gjorde det tydeligt tirsdag, at den involverede i statsministeriet ikke er Rossen. Så skal han naturligvis ikke fyres. Det skal de ansvarlige.