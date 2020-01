Guderne skal vide, at jeg har spildt megen tid foran en fjernsynsskærm.

Ligeledes må jeg konstatere, at ynglet derhjemme også fra tid til anden er at finde foran ‘tossen’, hvor de nok kunne bruge deres tid bedre på anden vis.

Det er bestemt ikke fordi, at jeg er hellig, når det gælder skærmtid, men det var alligevel en kærkommen erfaring, jeg gjorde mig for nylig. En slags lifehack, som det måske ville hedde på YouTube-sprog: TV-kigning og fornuftig børneopdragelse i ét.

Jeg er begyndt - muligvis som den absolut sidste i Danmark - at se tv-programmet 'Løvens hule' med hjemmets teenager. Det kan virkelig noget.

Programmet er, skulle nogen være fremmede for konceptet, en slags X-Factor for iværksættere. Foran erfarne investorer forsøger iværksættere på vej frem at gøre hoserne grønne og lokke skejser ud af ‘løverne’ i panelet, så de kan udvikle opstartsvirksomhederne.

Nogle må luske slukørede hjem uden kapital, mens andre formår at snakke gysserne op ad lommerne på pengemændene M/K.

Så sidder man pludselig der og taler med teenagesønnike om vigtigheden af flid og arbejdsomhed og drømmer sig sammen væk i spændende ideer, man måske selv kunne få.

Mens målet om at blive den nye Justin Bieber er en nærmest umulig drøm for de fleste unge, synes forestillingen om egen butik med en mindre millionomsætning pludselig nogenlunde opnåelig.

Der er intet galt med at drømme sig frem på store scener foran spejlet med hårbørste-mikrofon, men de fleste vil nok få endnu mere ud af et forsøg med opstart af egen virksomhed. Samfundet vil hjemtage en regulær sejr og blive rigere, hver gang det vil lykkes. Og skulle det fejle, er der erfaringer at høste.

Programmets helte er - foruden ‘almindelige’ voksne iværksættere - typer som den 12-årige, der har skabt sin egen webshop med udstyr til at bage kager, eller den 19-årige konkurrencesvømmer, der har brugt sin hverdag og egen viden som udgangspunkt for en forretning, der allerede inden ‘løvernes’ hjælp omsætter for millioner af kroner.

Lykken er som bekendt ikke gods og guld alene, men fod under eget bord og indflydelse på eget arbejdsliv er under alle omstændigheder eftertragtelsesværdige mål for rigtig mange.

Det frø hjælper et program som ‘Løvens hule’ med at så. Endda på underholdende vis, så ingen lulles i søvn på den ‘Oplysning til Borgerne om Samfundet’-agtige måde.

Programmerne er, foruden råd fra de erfarne iværksættere, proppet med reel viden, som sagtens kan fæstne rod i en barnehjerne, der er ved at blive voksen.

Forskellen på at tage imod en investering på 100.000 kr. for 10 procent af virksomheden og 200.000 for 20 procent er et udmærket opdrag til interessant samtale. Det samme er den generelle værdiansættelse af en virksomhed eller den store forskel på at eje 49 procent eller 51 procent af virksomheden.

Denne form for gryende opdragelse i kunsten at starte og drive virksomhed var helt utilgængelig på samme vis, ‘da far var dreng’ i 70’erne og 80’erne.

‘Løvens hule’ bliver dermed public service på den store klinge:

Man kommer næppe sovende til noget, men med gode ideer og hårdt arbejde forbedrer man sine muligheder for at nå sine mål, hvis man samtidig gør sig umage.

En vinkel, der godt kan nyde lidt fremme i vores nation af lønmodtagere, som på trods af stor kærlighed til både fiktive og virkelige super-købmænd fra Mads Skjern til Lars Larsen ikke har en større iværksætterkultur, end at den godt kunne tåle et ekstra nøk opad.

UGENS GAK

JydskeVestkysten bragte i ugen historien om 27-årige udviklingshæmmede Nikolaj, der nu mister den ledsageordning, som gjorde, at han kunne komme i biffen eller få andre oplevelser.

Nikolaj kan kun bruge fire ord: Mormor, kræft, ja og nej. Det ved kommunen, men skærer alligevel ordningen væk:

»Vi lægger vægt på, at du ikke selvstændigt giver udtryk for, hvad du ønsker at bruge ledsageordningen til,« skriver kommunen.

Sort bælge i gakgak-bureaukrati.

MEGXIT

Først kom brexit, og nu har den britiske prins Harrys indledt en slags ‘MEGXIT’ for sig selv og Meghan Markle i forhold til kongehuset. Prins Harry og hertuginde Meghan træder tilbage som fremtrædende medlemmer af den britiske royale familie, hvad end det præcist betyder.

Det oplyste parret i løbet af ugen på deres profil på Instagram. Ligesom med brexit synes betingelserne for det egentlige exit i 'megxit' svære at stadfæste, men parret oplyser, at de vil »arbejde for at blive økonomisk uafhængige«.

BUNDNIVEAU

Ugens bundskraber står afgående håndboldtræner for kvindelandsholdet Klavs Bruun Jørgensen for. Oven på slutrundeskuffelsen i december skulle han onsdag til evalueringssamtale med DHF, og det stod hurtigt klart, at der skulle nyt blod til på landstrænerposten. Bruun Jørgensen kvitterede med at hælde en skidtspand ud over Anne Mette Hansen fra holdet:

»Vores store problem er, at bundniveauet er alt for lavt. For eksempel har bundniveauet hos Anne Mette Hansen til de seneste to slutrunder været for lavt,« sagde han og satte ny rekord i bundniveau for afskedssalut.