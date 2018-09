Med en kliché kalder man gerne et parlamentsvalg 'demokratiets festdag', og Sveriges festdag blev afholdt søndag.

Når man kigger på festen lidt på afstand, lader stemningen dog en del tilbage at ønske.

Højttravende kan man hævde, at et demokrati kan vurderes på, hvordan det tilgodeser også sine mindretals synspunkter.

Men allerede inden stemmerne er talt op i Sverige, har alle øvrige partier på forhånd meldt ud, at de ikke ønsker at samarbejde med partiet Sverigedemokraterna, der er Dansk Folkepartis søsterparti hos vores broderfolk og især kendt for deres indvandrerkritiske holdninger.

For det første betyder det, at det bliver vanskeligt for både den rød-grønne blok og den borgerlige alliance at danne regering – i bedste fald bliver der tale om en mindretalsregering med begrænsede handlemuligheder. Med politisk ustabilitet til følge.

For det andet betyder det, at man i Sverige kommer i den situation, at man automatisk sætter et stort parti helt og aldeles uden for indflydelse – uanset hvad.

Selv om det naturligvis er flertallet, der bestemmer, er det grundlæggende udemokratisk fuldstændig at bortrangere store vælgergrupper. Især bliver det barokt, hvis SD ender med at blive Sveriges største parti, hvad nogle målinger op til valget faktisk har spået.

Hvis man kigger på de øvrige partiers strategi i forhold til at holde SD nede, giver den iskolde skulder også ringe mening.

Tryk avler modtryk, og intet tyder på, at elitær udskamning vil afholde vælgere fra at søge mod partier som SD.

Efter sidste svenske valg, i 2014, var mange i chok over den store tilslutning til SD, og den svenske avis Expressen udkom med en kulsort forside, der ud over avisens logo udelukkende bar teksten 'I går röstade (stemte, red.) 781 120 svenska på' efterfulgt af SDs karakteristiske logo med en blå og gul anemone.

Herhjemme blev det på samme måde mere et adelsmærke end et brændemærke for DF, da tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen om DF udtalte: »Stuerene, det bliver I aldrig«.

Det svenske valg er overstået. Efterfølgende forestår nu et lige så vigtigt valg om, hvordan Sverige vil tilgodese synspunkterne hos sine mindretal. Herunder det store mindretal, der stemmer på SD.