Pressen har gennem en periode beskæftiget sig med forholdene i bydelen Brønshøj i København.

I umiddelbar nærhed af en af Københavns Politis største politistationer lever beboerne i frygt for grupper af drenge og unge mænd, der huserer i området omkring Bellahøjhusene og chikanerer områdets beboere.

Det er tidligere beskrevet, hvordan flere erhvervsdrivende i området har oplevet chikane fra de samme grupper af drenge og unge mænd.

Flere har været nødt til selv at hyre vagter og indskrænke deres åbningstider. En pølsevogn og et pizzeria har endda måttet lukke.

I dag fortæller to beboere til B.T. om deres konkrete oplevelser med at bo i et område, hvor det er bøller, der sætter dagsordenen, og hvor politiet har meget svært ved at holde orden.

De er anonymiseret i artiklerne, for de er bange for at blive udsat for hævn, hvis de står frem og fortæller åbent om deres oplevelser.

Da B.T.s journalist spørger, hvad den ene af beboerne føler, når han ser de pågældende drenge og unge mænd fra området, svarer han:

»Er du sindssyg, jeg bliver bange. Fordi de ved, hvem jeg er. Jeg har jo smidt dem ud herfra før og ringet til politiet.«

Den anden beboer fortæller om at blive omringet og spyttet på af gruppen.

Adspurgt om, hvorvidt det føles, som om drengene har taget magten i Brønshøj, svarer beboeren:

»Ja! Og det har jeg det ad helvede til med. Jeg er pissebange.«

Som politiet selv siger, er problemet næppe af en sådan karakter, at det kan løses af ordensmagten alene. Politiet fremhæver væsentligheden af samarbejdet med gadeplansmedarbejdere, lokale klubber og SSP, som er politiets samarbejde med forskellige af kommunens forvaltninger og kriminalforsorgen.

Det er for nylig endnu en gang blevet dokumenteret, at der også er andre steder i byen, hvor politiet har svært ved at håndhæve lovens bogstav. Der er områder på Nørrebro og i Nordvest i København, hvor det ligeledes er grupper af kriminelle, der sætter dagsordenen og skaber frygt blandt lovlydige borgere.

Det er fortvivlende at se, at problemet tilsyneladende vokser og vokser – det bliver ikke mindre på trods af store anstrengelser fra politi og øvrige myndigheder.

SF-leder Pia Olsen Dyhr har opfordret justitsministeren til at oprette en nærpolitistation mod 'asociale kriminelle' i Brønshøj for at hjælpe områdets beboere.

Mere politi vil sikkert hjælpe, men det er en lappeløsning.

Uanset hvem der kommer til at sætte sig for bordenden i Justitsministeriet efter valget, må det være af højeste prioritet at få lagt en plan for at tage magten tilbage i alle områder af hovedstaden – og områder med lignende problemer andre steder i landet. Ingen almindelige borgere kan være tjent med at leve i frygt for chikane i deres eget hjem og område.

Sektionslederen for nærpolitiet i Nordvest har tidligere udtalt følgende om uromagerne:

»Vi forsøger med dialogens vej at lede dem på andre tanker, hvis vi har en mistanke om, at de er på vej ud i noget, der ikke er hensigtsmæssigt.«

Det er nok på tide at gå mere gennemgribende til værks.