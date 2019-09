Lars Løkke Rasmussen er på vej ud på landevejen med en foredragsturné.

Det var en af de to forretningsvarsler - reklamer, om man vil - som den tidligere statsminister afleverede synkront på TV 2 og DR. Begge dele var forberedt, og Lars Løkke var helt klar over effekten og kunne heller ikke selv lade være med at smile af sin direkte adgang.

Foredragsturneen er i første omgang begrænset til fire aftener i Roskilde, København, Odense og Aalborg. Billetprisen er pebret, 289 kroner, men de skal nok blive solgt, og billetbureauet melder allerede nu om så stor interesse, at det er sandsynligt, at turneen bliver forlænget.

Det er ganske fornuftigt, at Lars Løkke Rasmussen drager ud i landet for at møde danskerne, som han selv kalder det. Her vil han blive interviewet af forfatter Kirsten Jacobsen, og alle kan stille spørgsmål.

Kirsten Jacobsen skrev i lyntempo 'Befrielsens øjeblik' som en interviewbog og udgav den midt i valgkampen. Lars Løkke Rasmussen var bagud på point på dette tidspunkt, og alle pile pegede nedad. Bogen og det centrale budskab var et vendepunkt personligt for Løkke og en gamechanger i valgkampen for Venstre.

Fra bogens udgivelse og frem til valgdatoen gik Venstre kun frem. På valgdagen sejrede Lars Løkke, men han tabte valget. Partiet Venstre vandt stort, men prisen var for voldsom - også for Lars Løkke personligt.

Det centrale budskab i bogen var - chokket over dem alle - at Venstre skulle danne regering med Socialdemokratiet. Den overraskende melding kom ud af det blå. Lars Løkke havde ikke forberedt ret mange på dette. I bogen skriver han, at tanken havde modnet sig over tid, så den var åbenlyst ikke helt ny. Det var den til gengæld for næstformand Kristian Jensen og de øvrige partiledere i den blå blok.

Lars Løkke Rasmussen har siden hverken afvist tanken som forhastet eller dårlig. Tværtimod holdt han fast i tanken, da han kom tilbage fra sommerferie, skønt alle kunne se det vanskelige i at være en hård opposition mod et Socialdemokratiet, man gerne vil i regering med.

Det giver ikke mening.

Turneen vil naturligvis give Lars Løkke en scene og en kærkommen mulighed for at argumentere grundigt for den tanke, der sandsynligvis var den afgørende årsag til, at han blev sparket ud af bagdøren.

Søs Marie Serup, Løkkes tidligere rådgiver, har allerede i B.T. beskrevet, hvordan den turné vil give Jakob Ellemann-Jensen panderynker og udfordre hans projekt. Ellemann har allerede sagt, at Løkkes idé var rigtig på det pågældende tidspunkt, men at det ikke er en god idé længere.

Det vil naturligvis blive et spørgsmål, han hele tiden skal vende tilbage til og forholde sig til. Hvad mener han egentlig om Lars Løkkes gamle SV-projekt? Løkke vil på den måde stadig spille en rolle. Hans synspunkter og politiske strategi vil stadig præge Venstre. Løkkes rolle vil blive langt større og mere tydelig end rollen som menigt folketingsmedlem.

Vi har ikke set det sidste til Lars Løkke Rasmussen.

Det er godt, for Løkke tænker kreativt som få i dansk politik. Kan han fortsat det uden for magtapparatet?