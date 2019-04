Man hører fra tid til anden om bilister, der kører for stærkt forbi vejarbejde til fare for de mennesker, der er i sving med at udbedre kørebanen.

Man hører på samme måde om politifolk og redningsarbejdere, der kæmper med at få albuerum på gernings- og ulykkessteder, fordi nysgerrige tilskuere danner kødrand og endda fotograferer tilskadekomne helt ind i ambulancer.

Det er mildest talt forstemmende, at så mange mennesker i vores almindelige samfund udviser så ringe dømmekraft.

Styret af egne lyster og impulser negligerer disse grupper totalt almindelig pli og fællesskabet mellem borgere.

Torsdag var den gal igen, da Sønderjyske Motorvej blev lukket på grund af et alvorligt trafikuheld, hvor en svinetransport kørte ind i en anden lastbil, og den ene chauffør på tragisk vis mistede livet.

Mange forbitrede bilister ringede direkte til politiet og brokkede sig over, at de nu ville komme for sent på arbejde.

Naturligvis er det en gene, når veje bliver spærret, og mennesker på farten bliver forsinket i deres travle gøremål. Men hvad får dog folk i hobetal til at ringe og klage til politiet over situationen?

Syd- og Sønderjyllands Politi så sig nødsaget til at reagere. På det sociale medie Twitter, hvor de tidligere havde advaret bilister om vejspærringen og opfordret til at søge alternative ruter, skrev de et tiltrængt opråb: 'Vi afspærrer trafikken for at undgå yderligere uheld på motorvejen. Udvis nu lidt forståelse og følg vores anvisninger.'

Fra tid til anden vil uforudsete hændelser slå os ud af vores bane, og selvom vi er på hver vores mission, er det et fælles anliggende – en borgerpligt – at komme videre på bedst mulige måde. Også selvom det måtte kræve, at man et kort øjeblik løfter blikket fra egen navle og ser den større helhed.

Det er måske for meget forlangt, at vi holder døren for den næste, at vi spørger en søgende, om vi kan hjælpe, eller at vi rejser os op i bussen for én, der har mere brug for pladsen.

Men vi er nødt til i det mindste at udvise et forsvarligt hensyn i de situationer, hvor vi hver især, med eller uden ønske om det, indgår som et mindre tandhjul i en stor maskine. Kig ud over din egen næsetip. Udsigten er god!