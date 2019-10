»Vi ses til næste år.«

Sådan lød det flere gange i Dyrehaven nord for København efter årets Eremitageløb, men i dette tilfælde var det løbets nestor, Finn 'Fut', der sagde den gyldne sætning.

Finn er 90 år og kom hele vejen fra Ulfborg i det vestjyske for at deltage i verdens ældste motionsløb.

Han er fast deltager og klarer de 13,3 kilometer i fin stil med et løbeteam omkring sig.

Det er historien, traditioner og de sublime omgivelser, der gør løbet unikt, og som trækker Finn og næsten 10.000 andre løbere ud i skoven den første søndag i oktober.

Løbet blev skabt for 51 år siden af B.T. og to klubber, Københavns Skiklub og KIF, i en periode, hvor der kom stigende fokus på sund livsstil.

Løbet havde næsten 20.000 deltagere, da det var på sit højeste, men konkurrence fra mange andre løb, triatlon og andre forlystelser har halveret antallet.

Det er stadig en tradition for mange familier at tage i skoven – for enten at løbe eller heppe.

Eremitageløbet 2019 blev løbet søndag den 6. oktober. Eremitageløbet er Danmarks ældste motionsløb. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Eremitageløbet 2019 blev løbet søndag den 6. oktober. Eremitageløbet er Danmarks ældste motionsløb. Foto: Bax Lindhardt

Stemningen er noget særligt i Dyrehaven, der blot én gang om året åbner for et motionsløb.

Løbet er det vigtigste, men traditionerne med fælles opvarmning, jazzorkester på ruten og medaljer til alle deltagere er lige så vigtige.

Selv voksne mænd bærer med stolthed medaljen hjem fra målområdet.

B.T. er en del af arrangementet, fordi løbet rummer nogle af de værdier, som vi sætter højt.

Der er plads til at konkurrere, vi hylder vinderne – men der er lige så stor plads til, at alle kan konkurrere med sig selv.

Vi tror på enere, der gør det unikke, men det forpligtende fællesskab, hvor vi inspirerer hinanden, er lige så vigtigt.

Der bliver grinet lige så meget, som der bliver pustet, i målområdet.

Vi efterlader skoven renset for affald, for selv om vi er mange på ruten, tager alle ansvar for, at i Dyrehaven er vi gæster.

Eremitageløbet vender tilbage næste år, og det gør Finn 'Fut' også, har han lovet.

Du skulle overveje at tage med i skoven søndag den 4. oktober 2020.