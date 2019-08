Sommeren er slut – i hvert fald den politiske.

Der har været fuldstændig stille, siden valgets afslutning betød et systemskifte. Først da forståelsespapiret var underskrevet, gik alle, nærmest som aftalt, på sommerferie.

Siden har der været stille.

Regeringen har ikke meldt noget ud, ingen ministre har sagt noget betydningsfuldt, alle har læst lektier og så holdt sommerferie.

Oppositionen har været så stille, at man roligt kan stille sig spørgsmålet: Hvilken opposition?

Især Venstre har ligget fuldstændig underdrejet. Siden Lars Løkke Rasmussen postede sit billede, hvor han med en rygsæk løst slænget over skulderen vandrede over Christiansborg Slotsplads – væk fra Folketinget – har der ikke været en eneste Venstre-politiker, der har sagt noget som helst.

Lars Løkke Rasmussen tog rygsækken og sin nye politiske retning med sig ud i sommerlandet for at holde ferie. De øvrige Venstre-politikere stillede sig mest spørgsmålet: Gik han med rygsækken for at komme tilbage, eller gik han blot?

Nu kender alle svaret.

Lars Løkke Rasmussen benyttede sit favoritmedie, Facebook, til fredag at annoncere, at han er tilbage. Fra altanen i Nyhavn sendte han med sin mobiltelefon en otte minutter lang video.

Løkke er klar til kamp og kom med det samme ønske, som han i sin tid gav Helle Thorning-Schmidt: 'Jeg vil have nøglerne tilbage.'

Det var sådan set forventet, men det åbner for en række interessante spørgsmål, hvor der allerede mandag kommer et delsvar på det ene spørgsmål: Hvordan stiller det Venstres næstformand, Kristian Jensen?

Mandag eftermiddag mødes Venstre igen efter en valgsejr, der ikke førte til fire år mere i ministerbiler. Partiet vælger gruppebestyrelse og skal blandt andet fordele posterne som gruppeformand og politisk ordfører. Kristian Jensen var en af valget store tabere – han fik et elendigt valg i sin kreds – og Lars Løkke Rasmussen valgte trods tab af 'nøglerne' at blive.

Mandag kan han indse, at han kommer til at vente længe på at blive formand. Måske bliver han det aldrig. I horisonten truer andre kandidater med at tage formandsposten efter Løkke.

Lars Løkke lover i sin video, at han vil være en kritisk, men konstruktiv opposition.

Væk er tankerne om det samarbejde med Socialdemokratiet, som han midt i valgkampen introducerede. Mange har siden tolket det som et desperat forsøg på at redde Lars Løkke selv og samtidig kaste hele oppositionens samarbejde over bord.

'Mands minde' er som bekendt en kort periode i dansk politik, og det er mands minde siden, at Lars Løkke overraskede alt og alle med det forslag. Chokket og forargelsen må nu fordufte hos de partier, der så deres samarbejdspartner og regeringschef vende ryggen til dem. Det er ikke tiden at være tøsefornærmet.

Der er ganske enkelt ikke noget alternativ til Lars Løkke Rasmussen som leder af oppositionen.

De borgerlige partier må derfor arbejde sammen og dermed være en mulighed for Mette Frederiksens nye regering, der lige nu støtter sig til en rodet og uenig flok af partier, som endnu har håb om store forandringer.

Der bliver behov for, at oppositionen vil give stemmer til Mette Frederiksen, for at fastholde den stramme udlændingepolitik, den vækstbaserede økonomiske reformkurs og en realistisk klimapolitik.

Velkommen tilbage, Lars Løkke – du skal i arbejdstøjet.