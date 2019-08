Jeg og det meste af Danmark er vokset op med Lars Larsen og hans 'Go'daw – jeg hedder Lars Larsen og jeg har et godt tilbud til dig'.

Det slogan og Larsens meget direkte salg blev udviklet sammen med et mindre reklamebureau i Aarhus. Det var lige på, ufattelig simpelt, og det var dårlig smag i 70'erne.

Lars Larsens reklamer var nærmest til grin i begyndelsen og langt væk fra, hvad man ellers så af reklamebudskaber.

Larsen var sig selv, og butikkerne var sig selv og lignede ikke andre stormagasiner. Jysk Sengetøjslager var et koncept, før det blev moderne, men de fleste danskere har på et eller andet tidspunkt bevæget sig ind i sengetøjslageret og lavet en handel.

Butikkerne og Lars Larsen var ærlige og slog ikke større brød op, selv da forretningen var vokset til en milliardbutik. Det var stadig 'Go'daw – jeg hedder Lars Larsen – jeg har et godt tilbud til dig'.

Det kræver en god portion jysk stædighed at blive ved med at gentage budskabet og forsikre forbrugerne om, at alt stadig er ved det gamle.

Lars Larsen skabte sit forretningsimperium på at producere en madras i Thy og sælge den i sin egen butik – billigere end de andre. Derfra udviklede det sig år for år. Han blev selv milliardær med golfklub, privatfly og store biler.

Alligevel vil de fleste i dag sige, at 'han er en af vore egne'. Lars Larsen var en af vore egne. Begge ben plantet i den jyske muld. Flid og fornuft. Visionær og ambitiøs.

Lars Larsen er Danmarks bedste superiværksætter, som der er så få af her i landet. Han er eksemplet på, at det kan lade sig gøre, trods man ikke har penge og en stor uddannelse med sig. Larsen skabte sit imperium selv, helt fra bunden og med hele familien involveret.

Han stoppede aldrig med at udvikle sin virksomhed, og selvom der var dyre smuttere undervejs (blandt andet et meget dyrt rejseeventyr med Larsen Rejser), forhindrede det ham ikke i at udtale sin ambition om at blive sengetøjets McDonald's. Hverken mere eller mindre. Verdensherredømme.

Vi danskere elsker mennesker med ambitioner om at erobre verden, men som samtidig forbliver tro mod den danske sjæl, der ikke glemmer, hvor man kommer fra. Du må ikke blive 'for stor til det her sted'.

Lars Larsens liv og forretning er et vaskeægte eventyr.

Det er de færreste af os, der kendte Lars Larsen personligt. Alligevel føles han tættere på end de fleste, man heller ikke kender. Larsen var generøs og sky på samme tid. Larsen var en verdensmand og en bonderøv samtidigt.

Vi – dig og mig og hele Danmark – skylder Lars Larsen en hel del. Ikke for de mange skattekroner, han lagde. Ikke for de mange donationer i idræt og fritidsliv, han delte ud af. Ikke for de mange arbejdspladser, han skabte. Ikke for den positive omtale af Danmark, han og virksomheden sikrede.

Det kunne vi også takke ham for, men mest af alt bør vi takke for, at han var sig selv: en ufattelig succesfuld forretningsmand med begge ben på jorden, der viste, at vejen til succes går via en god ide, flid og respekt for andre.

Lars Larsen var en hædersmand.