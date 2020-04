Danmark står i en højst usædvanlig tid, som uden tvivl vil få en fyldig beskrivelse, når fremtidens historiebøger skal redigeres.

Coronavirus har afstedkommet en historisk ‘nedlukning’ af det danske samfund, grænserne er lukkede, og vi står foran en økonomisk lussing af den slags, der efterlader mærker på kinden.

Statsminister Mette Frederiksen skal omend ikke dagligt så minimum ugentligt træffe store og vanskelige beslutninger, som har gigantisk indvirkning på på vores lands økonomi, vores folkesundhed, ja, endog liv og død.

Det kræver noget ganske særligt af en politiker, og når det gælder modet til at træffe en resolut beslutning, må man tage hatten af for statsministeren.

Hun handlede hurtigt og bestemt, da hun 11. marts på et pressemøde bekendtgjorde den omfattende nedlukning og sendte børn hjem fra skoler og institutioner og mange voksne hjem fra deres arbejdspladser.

Det har formentlig været med til at bremse udbredelsen af virus herhjemme og sikre, at vi ikke ‘kom på den røde kurve’, som det hedder i coronakrisens særlige terminologi med henvisning til det skrækscenarie, hvor antallet af indlagte på landets sygehuse overskrider kapaciteten på intensivafdelinger og antallet af respiratorer.

Den situation er vi heldigvis meget langt fra for nuværende.

Når det gælder den efterfølgende ‘oplukning’ af samfundet, som vi står overfor at skulle påbegynde efter påske, er beslutningerne lige så store og har lige så vidtrækkende konsekvenser.

Hensynet til sygdommens spredning skal balanceres mod de menneskelige og økonomiske konsekvenser ved fortsat at køre samfundet på lavt blus og eksempelvis forbyde frisører og folk med andre erhverv at udføre deres arbejde og pårørende at besøge deres ældre på plejehjem.

Flere har i den forbindelse angrebet Mette Frederiksen for at være for egenrådig. En beskyldning, som Frederiksen dog selv har taget afstand fra.

Men det er under alle omstændigheder kritisabelt, at Folketingets andre partier og offentligheden først få indblik i de forskellige beregninger og scenarier for smittespredning på bagkant.

Det er også kritisabelt, at vi får at vide, at genåbningen er begrundet i sundhedsfaglige vurderinger, når det kun er en del af sandheden. Vi ved nu, at beslutningen om at vælge den mest forsigtige genåbning af samfundet også har været ledsaget af økonomiske vurderinger. Scenarierne er opstillet i Finansministeriet - ikke i Sundhedsstyrelsen.

Genåbningen af Danmark er ikke kun en sundhedsfaglig manøvre. Den er - naturligvis - dybt politisk.

Åbner vi i et passende tempo eller alt for langsomt, som flere blå partier mener? Folketinget skal have optimale betingelser for at kontrollere regeringens beslutninger. Derfor må al viden og alle beregninger deles forud for beslutningerne.

De historiske beslutninger, der træffes i disse dage, bør følges af en lige så historisk åbenhed og transparens.