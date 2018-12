Billederne af de to unge blonde kvinder - Louisa og Maren - er svære at ryste af sig.

Yndige, smilende og mod på livet stråler ud fra portrætterne af både den 24-årige Louisa Vesterager Jespersen og den 28-årige Maren Ueland fra Norge.

Deres livsmod og glæde står i kontrast til den måde, de sluttede deres liv på.

Lige så meningsfuldt det er for unge mennesker fra Norden at rejse ud for at møde andre kulturer, lige så meningsløst blev deres liv taget fra dem i alt for ung en alder.

De blev råt og brutalt dræbt af, hvad myndighederne formoder, er terrorister.

Ingen har endnu taget skylden, men fire mænd er anholdt, mistænkt for drabene.

Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland blev formentlig rituelt myrdet, for at den vestlige verden kan blive forarget. Selvom ingen endnu har taget skylden, følger denne skændige handling i forlængelse af en lang række tidligere henrettelser foretaget af Islamisk Stat.

En terrorhandling er en politisk motiveret handling, der skal forandre det eksisterende - ikke mindst den vestlige livsopfattelse.

Louisa og Maren kendte hinanden fra universitetet i Bø i Telemarken. De var trænede og erfarne i at vandre og rejse i naturen. De troede på, at de kunne rejse frit og møde andre mennesker med åbenhed.

Deres mordere tror på det modsatte, og deres handlinger vil i første omgang ramme Marokko, hvor drabene foregik.

Marokko er et nordafrikansk land, der er helt afhængigt af turistindtægter. Myndighederne har taget denne sag yderst alvorligt og sat store ressourcer ind på at opklare sagen hurtigst muligt.

Sporene fra Egypten skræmmer naturligvis. Siden 2016 har terrorister dræbt flere turister på nogle af de mest populære feriemål. Udenrigsministeriet advarer stadig mod udvalgte områder i landet, og antallet af turister, der rejser til Egypten, er styrtdykket. De tabte indtægter går først og fremmest ud over de fattigste. Og på den måde virker terror i høj grad. Den forarmer de fattige, og håbet er, at de skal rejse sig og ønske en anden samfundsorden.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udtrykte fra morgenstunden sin medfølelse og forsikrede, at »vi danskere vil ikke gå på kompromis«. Vi ønsker at leve vore liv efter vores værdier. Vi bøjer os ikke for de mørke kræfter.

Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland døde på bestialsk vis for ingenting. Derfor skal vi fortsætte, som om ingenting var hændt - hvor kynisk det end lyder. Men vi kan respektere de to kvinder ved IKKE at se de videoer, der i øjeblikket florerer af deres mord. Vi kan vælge, at vi ikke vil deltage i det spil, som terrorister ønsker, vi skal. Vi skal fastholde vores egne værdier.

Vi skal leve vores liv på samme måde, som Louise Vesterager Jespersen og Maren Ueland levede deres.

Æret være deres minde!