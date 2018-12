Nu er gode dyr rådne, som det hedder med en let omskrivning af en gammel talemåde.

Dyreværnsorganisationer ser gerne, at vi stopper med at bruge faste vendinger, hvori der indgår referencer til aggressioner eller vold mod dyr.

Når vi bruger sproget på den måde, vil det nemlig også være mere naturligt for os at udøve vold mod dyr i virkeligheden, lyder argumentet.

Amerikanske PETA har foreslået at omdøbe den amerikanske udgave af 'to fluer med ét smæk', som er 'kill two birds with one stone' (slå to fugle ihjel med én sten) til den mere dyreelskende variant 'feed two birds with one scone' (fodr to fugle med én bolle). De anbefaler ligeledes, at man 'tager planten ved tornene' i stedet for 'tyren ved hornene'. Fortsæt selv rækken.

Som det også er tilfældet med ligestillings-forkæmpere, der bruger energi på skøre kampe som dem mod 'forkerte' piktogrammer i tog, risikerer disse dyreværnsorganisationer med forslag som dette også at skade deres egen sag mere, end de gavner den. For helt ærligt, hvor latterligt kan det blive?

Omvendt, hvis vi SKAL ned ad den vej, hvorfor så stoppe ved vold og aggressive vendinger? Hvad med alle de dyr, vi krænker og tynger med kæmpe forventningspres ved altid at tillægge dem særlige egenskaber, de skal leve op til?

'Stærk som en okse', siger vi, men hvem siger, at alle okser er, eller gerne vil være, stærke? Hvad nu, hvis der er mange måder at være okse på i dag?

På samme måde forventer vi, at falke har skarpe blik, tigre springer lange tigerspring, og at lam er blide. Men hvad med de svagtseende falke, de tigre, der kun kan lave et lillebitte spring, og de lam, der ønsker at leve et liv i pagt med deres egne følelser og virkelig finder ind til deres egen vrede? Har vi ikke alle sammen et ansvar for, at de dyr kan komme til at føle sig helt forkerte, hvis vi ikke ændrer vores sprogbrug?

Hvad skal vi sige til den naive ræv, det medgørlige æsel og den larmende mus?

Og hvis man krænker Grønlands oprindelige folk ved at bruge vendingen 'grønlænderstiv', kan vi så tillade os at bruge vendingen 'fuld som en allike' eller 'hønefuld' uden at krænke ret store grupper af fjerkræ?

Klap lige hesten! (altså på en meget blid og venlig måde). Kan vi overhovedet tillade os at være 'dus med dyrene', som navnkundige Poul Thomsen har opfordret os til gennem så mange år? Hvem har givet os denne ret? Lad os gå hele vejen og blive Des med dyrene - alt andet vil være alt for uhøfligt!