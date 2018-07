​ Den samme gamle fortælling om piger og drenges seksuelle aktivitet lever desværre stadig i bedste velgående her i år 2018.

For nyligt viste en undersøgelse foretaget af forskningscentret Vive, at de stereotype forestillinger om køn ikke har forandret sig synderligt siden middelalderen blandt de 16-20-årige. Unge mænd hyldes for at have nedlagt så mange damer som muligt, mens unge piger og kvinder stadig udskammes, hvis de skifter sexpartner ofte.

Helt ærligt? Den seksuelle frigørelse har efterhånden 50 år på bagen, så det kan da ikke længere være rigtigt, at de samme forstokkede forestillinger om den dydige naboens datter og den stærke hingst, der nedlægger bytte efter bytte, stadig hersker? Det er vigtigt at passe på sig selv, sætte grænser og bruge beskyttelse, hvis man som ung har et aktivt sexliv, og det skal vi lære de unge. Men vi skal også lære vores børn, at de gerne må nyde sex, og at så længe de går med til noget, de har lyst til, så skal de bare give den gas.

For det handler ikke kun om sex. Det handler om, at vi lærer piger og kvinder, at de ikke må nyde sex, hvilket faktisk kan virke hæmmende resten af livet og ramme selvværdet. Det kan føles, som om man er beskidt og ikke god nok, hvis man bliver indprentet, at man gør noget forkert ved at dyrke sex. En drift, der er lige så naturlig som at sove og spise. Og hvem skal de her mænd egentlig dyrke sex med, hvis kvinderne ikke må?

Men det er ikke kun unge kvinder, der lægges for had. Også B.T.s blogger og tidligere pornostjerne Sussi La Cour skriver i et blogindlæg, hvordan hun hele livet er blevet fordømt, fordi hun har medvirket i pornofilm og haft mange sexpartnere.

'Selv voksne, veluddannede kvinder har skulet ondt på mig og benyttet chancen til at 'shame' mig offentligt. Selvhøjtidelige kvinder med ondt i røven - og ikke på grund af den sjove slags.'

Herfra skal opfordringen lyde – hav sex med, hvem du vil, hvor mange du vil, og hvor ofte du vil – og nyd det, uanset om du er mand eller kvinde.