På B.T. fulgte vi søndagens derby i Parken mellem F.C. København og Brøndby IF massivt. Både i dagene op til, under selve opgøret og i timerne efter. En del af fortællingen blev efterfølgende, at uromagere i forbindelse med de her kæmpe kampe desværre stadig er et alvorligt problem. Også et, man bør tage meget seriøst og handle på – ikke bare acceptere og glemme. Og det begynder med, at vi anmelder vold og trusler, når vi eller andre udsættes for det.

Optakten til derbyet var en fascinerende størrelse at være vidne til. De to fangrupperinger varmede op i stor stil, og B.T. var med hele vejen, for vi ville gerne vise festlighederne frem og skabe en ramme om begivenheden. Det er en del af et derby – og en fodboldkamp i øvrigt. Et par af vores udsendte blev dog mødt af direkte trusler undervejs. Uromagere løb hen til dem og tog billeder af dem med beskeden 'Nu ved vi, hvem du er!'. Senere greb andre også fysisk fat i vores folk, der jo bare gjorde deres arbejde, som de havde fået besked på.

På B.T. overvejer vi lige nu, hvordan vi skal gå videre med de konkrete episoder.

Søren Svendsen er skredet til handling og har anmeldt en voldssag mod ham. Han er Brøndby-fan og lagde sent søndag aften en række billeder af sig selv op på sin private Facebook-profil, der viste, hvordan han var såret efter et overfald i toget på vej hjem fra derby. 15-20 personer skulle ifølge Søren Svendsen have overfaldet ham, og resultatet blev en brækket næse, to blå øjne, en hjernerystelse og et skadet tandsæt. B.T. har efterfølgende interviewet Søren Svendsen og fulgt op på hans historie. I dag er han ved at komme ovenpå igen, men han har fået nok.

»Jeg synes bare ikke, vi skal finde os i det fodboldvold mere. Det har taget totalt overhånd i Danmark. Jeg tror, meget af det ikke bliver anmeldt, og det er vigtigt at få gjort,« sagde Søren Svendsen til B.T.

Han har ret. Vi skal anmelde det og sige fra. Vi må ikke lade hændelser som dem i søndags gå i glemmebogen. Nok melder politiet ikke om et øget antal anmeldelser om vold i forbindelse med disse store fodboldkampe. Men fornemmelsen er også, af mange af de personer, der bliver truet, intet gør ved det. Måske af frygt for, at gerningsmændene senere finder ud af, at anmeldelsen kom fra netop dem, og de således kommer efter dem i endnu mere alvorlig grad.

Politiet skylder naturligvis at tage anmeldelserne alvorligt. Det må ikke være sådan, at ofre viftes væk eller latterliggøres, fordi de jo bare burde holde sig væk fra disse optog, når de ved, at der er ballademagere iblandt. Den går ikke. Man skal simpelthen føle sig tryg i det offentlige rum.

En måde at skabe denne tryghed er at lade voldsmænd og ballademagere vide, at alle trusler og tilløb til fysiske overgreb bliver anmeldt og offentliggjort. Fodbold er for folket – det skal det blive ved med. For at fastholde dette skal vi gå imod voldsmænd og andre, der vil tage festen fra os.