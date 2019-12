Der er en anstrengende tendens i tiden til at finde hår i suppen og lade sig krænke over dem.

En butik skal ikke træde meget ved siden af, før det udløser en mindre shitstorm på Facebook: “50’erne har ringet, de vil gerne have deres kvindesyn tilbage!” - 542 likes. “Det er IKKE en plus size-model, har I aldrig set en almindelig kvinde?” - 343 likes. “Hvorfor er det kun drengene, der spiller fodbold i det legetøjskatalog!?” - 671 likes.

Eksemplerne er frit opfundne, men illustrerer tendensen.

Tirsdag skrev vi hos B.T. den ægte historie om Anna Jensen fra København, der blev irriteret, da hun tjekkede sin bon efter at have handlet i Føtex. Da opdagede hun nemlig, at den blå flyverdragt med små dinoer på, som hun havde købt til sin datter, var benævnt ‘drengeflyverdragt’.

Anna Jensen var irriteret over Føtex’ tilgang til børnetøj, og det gjorde hun opmærksom på med et opslag på butikkens side på Facebook.

“Jeg handler jævnligt i Føtex og er som regel glad for jeres vareudvalg og jeres service, men jeg har ofte undret mig over jeres meget kønsopdelte tøjsortiment til børn (...) Jeg synes, det er ærgerligt, at I som udgangspunkt er med til at bevare de kønsstereotype holdninger, normer og adfærdsmønstre, der er til køn,” skrev hun blandt andet.

Historien blev dagens klart mest læste på bt.dk, og på Facebook fik historien flere tusinde kommentarer.

Mange mente, at vi på B.T. var latterlige, fordi vi ikke brugte krudtet på vigtigere historier. Andre rettede deres kritik mod Anna Jensen og det niveau af ‘krænkelsesparathed’, de mente, hun udviste.

Der var nedrige og hånende kommentarer, der var grove og sexistiske kommentarer, og der var såmænd også de truende og direkte krænkende kommentarer.

Oprindelig var artiklen foruden et billede af bon og flyverdragt også monteret med et foto af Anna Jensen. Det har hun imidlertid ønsket at få fjernet på grund af de voldsomme reaktioner, hendes opslag har afstedkommet.

Et ønske, vi på grund af den særlige sag og beskedernes hårdhed har valgt at imødekomme.

Man behøver bestemt ikke være enig med Anna Jensen i, at det er et stort problem, hvorvidt en bestemt farve på en tilfældig flyverdragt i højere grad menes at tiltale det ene køn end det andet.

Men man ikke tage fra hende, at hun ytrer sig med henblik på at gøre en forskel. Hun kæmper en lille kamp for noget, hun tror på, og som hun er engageret nok til at gøre os andre opmærksomme på.

Det er faktisk en af hverdagens små heltegerninger, som gerne tåler kritik og modargumentation – men ikke rasende hån eller ligefrem trusler.

Tastaturkrigere viden om bedes trække vejret helt ned i maven og tælle til 10, så de næste gang når at stoppe sig selv, inden de får brækket sig ud over en tilfældig borger med et legitimt ønske om at gøre et nok så lille hjørne af verden til et marginalt bedre sted.