Her kommer en lille quiz. Hvem sagde dette: »Hun skal simpelthen ikke pisse på Danmark«? De fleste har sikkert allerede gættet, at citatet kommer fra landets finansminister, Krstian Jensen. Anledningen, til at landets ellers sindige minister for vores allesammens økonomi følte sig kaldet til at bruge bandeord og det meste af en dag på Twittter og Facebook, var et indslag med en studievært på tv-kanalen Fox News, som ingen tidligere har hørt om. Trish Regan sammenlignede Danmark med Venezuela, et stærkt socialistisk land præget af korruption og kriminalitet, og nævnte i flæng en række karakteristika ved Danmark. Høj skat, store afgifter på biler, lang studietid og ringe vilje til at arbejde. Det meste var ikke helt rigtigt, men heller ikke helt forkert - undtagen sammenligningen med Venezuela, som enhver kan se er langt ude. Så hvorfor kaster landets finansminister sig ind i en 'Twitter-kamp' med en amerikansk højreorienteret tv-kanal, hvis seere ikke ville være i stand til at udpege Danmark på et landkort

Kristian Jensen er blevet velfærdssamfundets målrettede forkæmper. Prinsen på den hvide malkeko, der forsvarer status quo. Siden sommerferien er Jensen kommet med den ene melding efter den anden, der må få socialdemokraterne til at blegne. Han er blevet fordelingspolitikkens glade giver. Kristian Jensens første melding kom i juli, hvor det overraskende lød, at det offentlige sagtens kunne vokse de kommende 10 år. Dernæst meddelte han, at Venstre helt sikkert ikke går til valg på skattelettelser. Begge udmeldinger er iøvrigt stik imod partiets tidligere holdninger op til valget i 2015. Jensen har dygtigt udnyttet, at DF røg i totterne på hinanden, så de var nødsaget til at lukke helt ned, for ikke at udstille den interne uenighed. Mette Frederiksen og socialdemokraterne har været påfaldende tavse ud over udgivelsen af en stribe bøger, der ikke fænger langt ud over menigheden. I det politiske tomrum er Kristian Jensen pludselig blevet velfærdssamfundets stærke vogter. Danmark er et dejligt land, den offentlige sektor er slet ikke for stor, og pengene ligger ualmindelig godt i statens lommer, lyder nu Venstres, må man formode, officielle politik. Der er ingen tvivl om, at det er godt set af Venstres kronprins ud fra en strategisk synsvinkel. Vejen til en borgerlig valgsejr er at gå sammen med DF, en ukritisk hyldest til Danmarks velfærd og ønsker om øget lighed. Det er et markant kursskifte, og Venstre er pludselig mere socialdemokratisk end Dansk Folkeparti. Kristian Jensens eftermiddag på de sociale medier var i det lys givet godt ud.

For Danmark er det sørgeligt, at lige netop den minister, der ved alt om, at det her land sagtens kan skabe en moderne offentlig sektor, der har bedre kvalitet, er mere effektiv og koster færre skattekroner. Sverige, som er forbilledet, konkurrenceudsætter eksempelvis opgaver i det offentlige i langt højere grad end i Danmark. Her er man ikke bange for at reformere og inddrage det private erhvervsliv i opgaverne. Den teknologiske udvikling gør det bedre og billigere at producere ydelser i alle brancher, men det er åbenbart umuligt i det offentlige - i hvert fald utænkeligt. Kristian Jensen har med sine udmeldinger gjort det helt tydeligt, at Venstre slet ikke ønsker at gå den vej. Status quo er fint. Det er ærgerligt, at Venstre vil opgive ambitionerne om at lade borgerne beholde deres egne penge, for at lade dem selv bestemme, hvor pengene skal benyttes. Venstre er nu med i kampen om at blive det tredje og (måske) største socialdemokrati her i landet.