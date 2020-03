Det begyndte med en åben markedsplads i en kinesisk millionby, hvor der blev solgt dyr og mad. Nu er hele kloden involveret i en epidemi, der kollektivt lukker vores samfund ned.

Ingen dansker har vel forestillet sig, at en virus, der begyndte på den anden side af kloden, pludselig kan sætte os i en slags undtagelsestilstand.

Coronavirus vil betyde noget for alle i det danske samfund på en direkte eller indirekte måde.

Det bør være slut med at relativere denne krise, både på det sundhedsmæssige område og det økonomiske. Det er slut med at sammenligne coronavirus med influenza og gætte på, om krisen er som finanskrisen. Den er reel og alvorlig.

Regeringen trådte i karakter tirsdag efter en nølende indledning i sidste uge.

De sundhedsmæssige råd er blevet skærpede, så ingen længere er i tvivl om, at smittefaren er høj og i hastig udvikling. Regeringen forsøger sammen med sundhedsmyndighederne stadig at inddæmme risikoen for at blive smittet, men udelukker ikke, at det kan blive nødvendigt at skifte strategi. Så vil vi for alvor mærke det.

På det økonomiske område vil vi alle blive berørt i større eller mindre grad.

Allerede nu forsøger nogle af de brancher, der er direkte påvirket, at justere økonomien. Eksempelvis har SAS, der som resten af fly- og rejseindustrien er de første til at mærke krisen, bedt deres ansatte om at gå 20 procent ned i løn de kommende tre måneder. Det bliver ikke den sidste virksomhed, der ønsker at regulere lønudgifterne. Alternativet er fyringer.

Regeringen forsøger at holde hånden under erhvervslivet i Danmark med en række tiltag, der kan forbedre virksomhedernes situation. Finansministeren har lovet de danske virksomheder støtte til eksempelvis at betale løn. I første omgang bliver det muligt at udskyde betalingen af moms og skat. En direkte hjælp på mere end 125 milliarder kroner. Det bliver ikke den sidste hjælpepakke.

I sidste uge opfordrede statsminister Mette Frederiksen alle arrangører af større begivenheder med flere end 1.000 deltagere til at aflyse eller udskyde. En lidt ulden melding, der flyttede ansvaret til de enkelte virksomheder og gav dem økonomiske tab. Nu er tonen en anden. Regeringen er klar til give kompensationer til de firmaer, der allerede har tabt penge.

Danmark er ikke Italien, men meldingerne fra Lombardiet – den rigeste og hårdest ramte region – er skræmmende. Her er der allerede nu meldinger om et ellers effektivt sundhedssystem, der er ved at bryde sammen. Coronavirus er livsfarligt for de svageste, ældste og mest syge i samfundet, og Lombardiet er lige nu presset på sygehusenes kapacitet til at behandle de mange patienter, der har behov for respiratorer.

Det er den situation, som danske sundhedsmyndigheder og regeringen kæmper for at undgå. Vi er ikke alene. Vi er afhængige af hinanden. Vi skal klare det sammen. Dette er et globalt problem, hvor de europæiske lande kan gå forrest i løsningen. De rige lande skal hjælpe de fattige.

Det er god grund til at rette sig efter alle de anvisninger, der dagligt kommer fra Sundhedsstyrelsen. Det vil være at vise solidaritet og samfundssind uden at gå i panik.

Corona-udbruddet er en krise, der rammer os alle. Den er alvorlig.