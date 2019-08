Det danske kongehus er ikke bare et af verdens ældste, det er også på flere måder blandt de mest moderne.

Et eksempel på dette er kongehusets brug af sociale medier, hvor de på Instagram og Facebook giver et intimt og interessant indblik i livet som kongelig i Danmark.

På de sociale profiler deler kongehuset gavmildt ud og viser mange herlige og forskellige sider af de kongeliges gøremål.

Det meste af persongalleriet, som de fleste danskere holder så meget af, stiller op. Lige fra Hendes Majestæt selv til det sjove mylder af småprinser og -prinsesser.

333.000 danskere følger med på kanalen på Instagram, og på Facebook følger en kvart million med. Her har de for nyligt været vidne til prins Joachims engagement i Copenhagen Historic Grand Prix, Dronningens besøg i en ny bydel i Sønderborg og kronprinsefamiliens sommereventyr med Kongeskibet Dannebrog.

Det er herligt på denne måde at kunne følge med i livet i kongehuset, og de mange billeder formår at holde balancen mellem det officielle og det private. Men desværre er der hår i suppen.

De mange billeder og videoer stilles frit til rådighed for udenlandske firmaer som Facebook og Instagram (som også ejes af Facebook), mens danske medier er afskåret fra at bringe dem.

Det giver for det første det problem, at mange danskere, der ikke nødvendigvis er til stede på de sociale medier, muligvis går glip af de mange fine billeder.

Men det betyder også, at kongehuset er med til at give tech-giganterne en konkurrencefordel i forhold til danske medier og understøtte den overhånd i annonceindtægter, som disse virksomheder har.

Udenlandske tech-giganter, der kun i stærkt begrænset omfang betaler deres skat i Danmark. Som gang på gang, selvom de helt sikkert hellere var fri for det, stiller deres kæmpe platforme til rådighed for svindlere og andre, der spreder falske budskaber - også kendt som fake news.

Senest har man blandt andet i B.T. kunnet læse om, hvordan blandt andre studievært Jes Dorph-Petersen, skuespiller Nikolaj Coster Waldau og flere fremtrædende erhvervsfolk mod deres vilje er blevet brugt i fup-annoncer, som spredes på Facebook, der tilsyneladende er ude af stand til at håndtere problemet. Igen og igen oplyser Facebook, at man forsøger at bekæmpe svindlen, men at det er vanskeligt.

Var der tale om en nøgen brystvorte, forholdt det sig naturligvis anderledes. Den slags fanger Facebooks algoritmer på et splitsekund - fup og svindel går det desværre meget langsommere med, hvilket er uacceptabelt.

Der er i kongehuset næppe noget ønske om generelt at favorisere udenlandske tech-giganter på bekostning af danske medier, men det er desværre en klar konsekvens af den nuværende billedpolitik på de sociale medier.

Det er lige så klart, at denne leder kan opfattes som en dansk redaktørs misundelige klynk, og det er da også delvis, hvad den er. På B.T. ville vi meget gerne være med til at udbrede den skat af billeder og videoer, som kongehuset producerer og stiller gratis til rådighed for de udenlandske selskaber.