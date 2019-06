Kom nu med den regering, Mette.

Hvor længe vil du lade dig trække rundt af den yderste venstrefløjs ønsker om en umættelig velfærdsstat, med minimumsnormeringer og lempelser i udlændingepolitiken?

Hvor længe vil du lade dig trække rundt af en radikal formand, der ikke nikker ja til noget, før der er en lige så stram økonomisk plan som i Margrethe Vestagers regering?

De to partiers ønsker lader sig ikke forene.

Forhandlingerne om en ny regering er allerede på vej mod en ny rekord - længst antal dage om et regeringsgrundlag eller blot en skitse til en politik, som de vindende partier kan enes om.

Parterne går hver dag ind og ud af døren til forhandlingslokalet og efterlader offentligheden med en gang papegøjesnak fra de forskellige formænd og venligt nikkende reserver i baggrunden. Det er et stykke politisk teater, der efterhånden udstiller Mette Frederiksens magtesløshed med de tre partier, hun forhandler med.

Læg dertil, at de radikale allerede har en aftale med den tidligere borgerlige regering og Dansk Folkeparti om en tilbagetrækningsaftale for seniorer. Har man svært ved at erindre valgkampen - her 20 dage senere - kan man i det mindste huske Mettes slagnummer: En ret for de fysisk nedslidte til at trække sig tilbage. Det virker ikke, som om de radikale er særligt ivrige efter at ændre på den aftale, og dermed risikerer Mette at indlede sin regeringsperiode uden at indfri sit store valgløfte.

Vi ved det ikke, for der slipper ikke meget ud, og derfor er tålmodigheden også ved at slippe op.

Kom nu med den regering, Mette, for du kommer det ikke tættere, og lige nu undergraver du bare din egen autoritet. De radikale har en klar interesse i at trække tiden - socialisterne lever med, at tiden går, og de elsker at udstille de radikale som besværlige. Senest kunne man se de to kvindelige partiledere holde om hinanden i solidaritet, medens Morten Østergaard talte til kameraerne. De er helt sikkert ikke i samme båd.

Der er blot en ting, der forbinder dem. De kan ikke få deres politik gennemført med andre end dig, Mette.

Gå i salen og meddel, at nu går du i gang med arbejdet, det trænger vi til. Socialdemokraterne danner en ny regering under ledelse af Mette Frederiksen. Hvem vil vælte den? De radikale, Socialistisk Folkeparti eller Enhedslisten? Næppe.

Poul Schlüter tog også en del tid, da han skulle danne regering i 80'erne, men da han først kom i gang, var han ikke bange for noget. Når problemerne med støttepartierne eller oppositionen blev for store eller grumsede, tog han resolut et valg. Hvert andet år var der valg i 80'erne, men det var også et årti med de største reformer og de største beslutninger, som udviklede Danmark til det, vi kender i dag.

Kom nu med den regering, Mette!