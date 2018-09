Kvinde min...Jeg elsker dig...Og jeg ved du elsker mig

Kim Larsens smukke kærlighedssang fra 1975 blev med årene hele Danmarks kærlighedssang. Sangen er samtidig det bedste udtryk for den udvikling Larsen gennemlevede.

Fra gavflaben Kim til godmodige Larsen. Fra provo til folkekær. Altid med en splint i øjet og klar til at gå mod strømmen.

“Kvinde min” blev udgivet af Gasolin, mens de stadig var på toppen som rockband. Dengang i 70´erne var man enten Gasolin eller Shu-Bi-Dua, Stones eller Beatles, Simon/Garfunkel eller Bob Dylan.

Kim Larsen viste med “Kvinde min”, som danskerne straks tog til sig, at det er muligt at favne os allesammen. Hans bedste sange samlede os og blev en del af vores fælles liv som danskere. Larsens død rammer derfor os alle og for mange føles det nærmest som et familiemedlem, der er gået bort.

Kim Larsen indledte sin karriere som skolelærer, men forlod hurtigt skolen for at blive musiker og skabte hurtigt landets mest populære rockorkester, Gasolin. Orkesteret var totalt dominerende i 70´erne og Kim Larsen var den indiskutable frontfigur. Han havde holdninger, han røg, han drak og talte ofte den almindelige danskers sag. Kim Larsen var sin egen og talte som regel imod de etablerede politikere, arbejdsgivere og i særlig grad tidsånden.

Da han gik solo i 1978 blev det begyndelsen til en perlerække af sange fra hans hånd og mund. Larsen kunne det med at ramme tiden med både tekster og musik. Teksterne havde altid et indhold, melodierne var ørehængere og altid afleveret med Larsens enorme flab og sikre stemme.

Da Kim Larsen gik til filmen og skabte musikken til “Midt om natten” blev det samtidig en manifestation af hans popularitet. Larsen spillede selv hovedrollen og sang for sin Susan Himmelblå. Filmen var en simpel men stærk kritik af samfundsforholdene og ikke mindst boligpolitikken i København. Larsen og filmen trak - trods sine røde holdninger - alligevel rekord-publikum. Sådan var det bare i 80´erne - den tilhørte Kim Larsen.

Kim Larsen har lige siden fastholdt sin ubestridte position som national-skjald, skønt han ikke brød sig om den titel. Han er manden, der gennem fem årtier (!) har formået at fange nye stemninger og alligevel fastholde det fællesskab, der altid har været en del af et lille land som vores. Vi har rødder i et sammenhold og Kim Larsens sange var en del af det sammenhold. Kim Larsen ville helst kaldes spillemand - en heldig spillemand.

Kim Larsen fornyede sig men var altid genkendelig. Hans musik udviklede sig, men alligevel var man aldrig i tvivl, når man hørte en “Larsen-sang”. Den kom fra noget oprigtigt og havde vores fælles historie med og satte dermed ord og musik på familien Danmarks liv.

Kim Larsen var Danmark.

“Kvinde min” blev kåret som vores mest populære kærlighedssang. Kim Larsen skrev også den sang, der er mest populær, når vi forlader livet og kisten bæres ud.

Om lidt bli´r der stille...Om lidt er det forbi...Fik du set du ville...Fik du hørt din melodi.

Tak for sangen, Larsen.