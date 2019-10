Facebook, Instagram og andre sociale medier har bragt mange gode ting med sig. Muligheden for at følge med i venner og families liv, finde interessante nyheder og deltage i offentlige samtaler er bare nogle af disse.

Men der er også mange skyggesider. Gennem de fleste år, Facebook og de andre sociale medier har været i vores liv, har medierne kunnet fortælle sørgelige historier om spredning af hævnporno på de sociale medier. En hadsk tone og mobberier. Falske reklamer, der snyder forbrugere, og fake news en masse.

Desuden har der været de kæmpestore skandaler. Som den om Cambridge Analytica, hvor Facebook videregav oplysninger om sine brugere og blandt andet blev et redskab i Donald Trumps valgkamp forud for præsidentvalget i USA i 2016. Eller den, hvor en terrorist angreb to moskeer i Christchurch i New Zealand og optog og delte det i en livevideo på Facebook.

Alt sammen gjort muligt på grund af de sociale platformes udbredelse og brugervenlighed.

I øjeblikket florerer der en video, hvor en mængde teenagedrenge afstraffer en anden ung mand på noget, der ligner et toilet på en skole eller i en sportsklub. Som seer er man vidne til rå vold – bragt til en af platformen Instagram.

Uden Instagram ville flere hundrede tusinde voksne og børn ikke have set den voldsomme video, og den unge mand, der modtager de mange tæsk, ville ikke have fået den ydmygelse oven i selve afstraffelsen, at hele hele verden så med.

I et interessant interview i denne uges udgave af Weekendavisen sammenligner Roger McNamee, der er tidligere rådgiver for Facebook-stifteren, Mark Zuckerberg, nutidens tech-giganter med 1950'erne og 60'ernes kemiske fabrikker, der tjente styrtende med penge, men forurenede voldsomt imens, fordi ingen var opmærksomme på konsekvenserne af den kemiske produktion.

»Dengang var kemiske virksomheder særdeles profitable, fordi de lod alle os andre rydde op efter dem. De hældte kviksølv ud i vandreservoirer, som folk skulle drikke af. De havde ulykker, som andre ryddede op efter. De skabte enorme sundhedsproblemer, som samfundet måtte betale for,« siger han blandt andet.

Derfor, lyder argumentet, var deres profitter 'kunstigt høje', fordi de tjente på produktionen, men ikke brugte ressourcer på at modvirke de skadelige sider af deres virksomhed.

Hver dag afstedkommer tech-giganterne og de sociale medier 'digitale giftulykker' på sammenlignelig vis, mener McNamee.

Når Facebook eller et af de andre sociale medier bliver konfronteret med en større eller mindre skandale, lyder afarter af det samme svar: »Vi er bare en platform« eller »Det er umuligt for os at holde øje med alle hjørner af denne platform, når vi har så mange brugere«.

Det er sikkert sandt, at Facebook skulle bruge så mange ressourcer på at sikre deres platforme mod misbrug til onde hensigter, at deres indtjening ville komme under pres. For det koster at tage ansvar. Men hvis ikke de gør det, så holder Roger McNamees sammenligning. Desværre.