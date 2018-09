Ni skatteministre har siddet, mens problemerne bare voksede og voksede i Skat.

Men nu sidder den 10., Venstres Karsten Lauritzen, og foretager den ene fejlslutning efter den anden, mens han ikke har mange andre kommentarer end den lettere følelsesladede, at hvis han havde vidst, hvad han ved nu, var det ikke sikkert, at han havde påtaget sig opgaven som skatteminister – flot!

»Nej, havde jeg vidst, hvad jeg ved nu, havde jeg nok tøvet lidt med at påtage mig opgaven. Men der er en opgave, der skal løses. Det forsøger jeg efter bedste evne hver dag. Og så er det altså lidt for nemt bare at kritisere hele tiden.«

Det udtalte han for nylig til Politiken og kom med en bredside til medier og meningsdannere for deres kritik af Skat, men udtrykte, at ’almindelige borgere’ havde ’stor forståelse og opbakning for skattevæsenets problemer'.

Hvor har han det fra?! Det melder historien ikke meget om, andet at det er folk, han selv møder. Men fakta er, at selvom Karsten Lauritzen ikke selv kan tages til indtægt for alle problemer i Skat, så har han nu siddet i tre år – dermed er han en af de længst siddende skatteministre i nyere tid. Og på de tre år har han ikke fået styr på Skat. Gælden er bare vokset og vokset, og for første gang nogensinde har Rigsrevisionen kritiseret Skats regnskab – på Karsten Lauritzens vagt!

Han har endda selv taget forkerte beslutninger i forsøget på at vise sig handlekraftig. Opdelingen af Skat i syv styrelser møder torsdag skarp kritik fra tidligere departementschef i Skat Peter Loft. Han peger på, at man i stedet for at bruge en masse krudt på nye styrelser, så burde man forsøge at inddrive den gæld, som det kuldsejlede inddrivelsessystem EFI har sat en stopper for.

Og ja, det har han da helt ret i. Hvor mange arbejdstimer og ikke mindst skattekroner har Skat brugt på at flytte kontorer og medarbejdere, ansætte nye chefer, der i øvrigt ikke gider flytte med deres egne medarbejdere til Aarhus, skabe nye strukturer, hjemmesider og logoer? Tænk, hvis alle de ressourcer blev brugt på kerneopgaven lige nu – at skynde sig at udvikle et nyt inddrivelsessystem og inddrive den gæld, der bare stiger dag for dag. Men nej, det er først færdigt i 2021.

Få nu styr på det, Karsten Lauritzen – ellers må Lars Løkke Rasmussen jo drage konsekvensen.