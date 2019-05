»Ikke mere pis, tid til klar tale.«

Der er ikke meget at tage fejl af på de valgplakater, SFs Karsten Hønge har hængt op i lygtepæle på gader og stræder.

Men ét er naturligvis, hvad man skriver på en valgplakat, noget andet er, hvad man gør i virkeligheden.

Hønge stiller op til Folketinget - men han var også på stemmesedlerne ved europaparlamentsvalget. Her faldt de personlige stemmetal således, at Hønge som nummer to på SFs liste lå til at indløse en billet til parlamentet sydpå. Sådan gik det imidlertid ikke:

»Vi har haft en rigtig god dialog i ledelsen i dag. Og så er jeg nået frem til, at det er bedst, jeg bliver i Folketinget,« udtalte Hønge til DR, da det lå fast, at han havde 'vundet' turen til EU-Parlamentet.

Selvom det hurtigt stod klart, at der var en reel ‘risiko’ for, at Hønge ville blive valgt ind, var han længe om at svare endeligt, og beskeden til presse og vælgere, der ledte efter svar, var alt andet end “klar tale”.

I stedet lød der uldne svar om ‘beslutninger i partiets ledelse’, ‘venten på de personlige stemmer’, og om at ‘sagen var vigtigere end personen’. Hønge håbede ganske sikkert på i fintællingen at blive overhalet af listens nummer tre, Kira Marie Peter-Hansen.

Til sidst lukkede kattelemmen dog, og masken faldt.

Alt tyder på, at det var en smart finte at opstille Hønge til Europa-Parlamentet for at kapre stemmer, men måske var det bare lidt for smart.

Karsten Hønge er i pressen kendt for at kalde en spade for en spade, men fremover kan vi kalde sådan én for Karsten.

Vælgerne fortjener klar besked. Når man stiller op og bejler til deres stemmer, må man også føje sig for deres dom. Ellers er det snyd og bedrag - og en god årsagsforklaring på politikerlede.

Rent ud sagt vil det fremover være falsk varebetegnelse at skrive “Klar tale” på Hønges valgplakater.

Allerede tilbage i 2014 fik Hønge tilnavnet ‘Vikaren fra Helvede’, da han midlertidigt entrerede Folketinget som stedfortræder for den sygemeldte Anne Baastrup. Nu har vikaren med nød og næppe undgået ‘jobbet fra Helvede’, som man må forstå det.

Aftalen med vælgerne er brudt, Høngerøv!