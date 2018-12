Gamle mænd og yngre kvinder. Det er oftest modellen, når der ‘sugardates’ gennem hjemmesider som sugardating.dk. Sugardating er betegnelsen for den form for møde mellem kønnene, hvor der typisk udveksles gaver og oplevelser for samvær og seksuelle ydelser. Det er naturligvis de ældre mænd, der som ‘sugar daddys’ må til lommerne, mens gaverne tilfalder de yngre kvinder. Der er dog også er eksempler på, at det samme kan forekomme mellem en yngre mand og en ældre ‘sugar mom’.

Vine, dyre middage og eksklusive tasker er ofte betalingen for en sugardate. For der er tale om en betaling, selvom valutaen ikke altid er kolde kontanter, hvad den dog også kan være. ‘Sugar coating’ er et engelsk udtryk for forsøget på at få noget grimt til at synes pænere. Sådan er det også med sugardating. Ordene 'Sukker' og 'dating' skal fjerne den dårlige smag i munden.

På grund af det uskyldige navn bliver sugardating ofte omtalt som en gråzone i forhold til almindelig prostitution - hvad det dog ikke er. Det er kun i retorikken forskelligt fra almindelig prostitution, selvom de involverede tilsyneladende ønsker at fortælle andre - og muligvis også sig selv - noget andet.

Dyre vaner kan skabe stor afhængighed, hvad pigernes fortællinger i pressen da også viser. Lektor i Kultur- og Sprogmødestudier på Roskilde Universitet, Christian Groes, har netop fået penge til et forskningsprojekt om fænomenet. Han har ligeledes en hypotese om, at sugardating skaber afhængighed af de økonomiske men muligvis også følelsesmæssige og sociale aspekter af forholdene. Hos RedenUng, der er en landsdækkende rådgivningsportal for unge, der søger råd om køb af sex, oplever man en stigende mængde henvendelser fra unge, der søger hjælp efter at have forsøgt sig med sugardating. I nogle tilfælde også efter ubehagelige oplevelser med mænd, der truer kvinderne med at afsløre deres dobbeltliv - som ofte holdes hemmeligt for familie og venner.

Flasker vi vores børn og unge mennesker op med, at sugerdating er en gråzone for prostitution, må vi selv leve med konsekvenserne, som kan være, at flere forvilder sig ind i det. Det er i Danmark hverken ulovligt at være prostitueret eller at gå til prostitueret, så der er ikke noget formelt galt med sugardating, hvis begge parter er voksne. Men selvfølgelig er der grund til at frygte en udvikling, hvor flere og flere bliver bliver sugardaters. Så lad os i det mindste sige det, som det er: Sugardating er prostitution.