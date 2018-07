Hvis man overhovedet har været i tvivl om, at Tour de France stadig er verdens største og mest spektakulære cykelløb, så skulle man blot gøre sig selv den tjeneste at se 12. etape. Sikke et drama.

Set med danske briller lignede det desværre en ny nedtur for Jakob Fuglsang, da han blev sat op ad legendariske Alpe d'Huez. Men med attitude og en solid portion vilje fik Astana-rytteren fightet sig tilbage og tabte blot 42 sekunder. Det er godkendt. Det ligner dog, at Fuglsang trods alt er for langt fra de andre i niveau lige nu, og en podieplads er meget svært at finde tro på.

Uheldigvis for Fuglsang er det bare slet ikke nok for hans arbejdsgiver med mindre. Derfor skal Jakob Fuglsang også på jagt efter en etapesejr i den resterende del af løbet, hvis han skal levere et succesfuldt Tour de France.

På onsdagens etape gik den danske kaptajn på Astana ned og tabte afgørende tid i klassementet. Og netop dét klassement har fra begyndelsen af været det helt store mål. Det har Fuglsang selv meget tydeligt etableret, ligesom Astana-holdets chef, Aleksandr Vinokourov, på intet tidspunkt har skånet ham for et forventningspres. Vinokourov kan ikke bruge en top-5-placering til noget som helst, har han offentligt udtalt. Podiet er minimumskravet.

Så selvom Jakob Fuglsang i går skabte tro på, at nedturen onsdag ikke behøver være et retvisende billede, er der bare for langt op til de placeringer, hvor hans chef bliver tilfreds. Når Fuglsang rammer Pyrenæerne, vil han givetvis blive presset ud i angreb.

Jakob Fuglsang fik en lille genrejsning på l'Alpe d'Huez. (AFP PHOTO / Jeff PACHOUD) Foto: JEFF PACHOUD Vis mere Jakob Fuglsang fik en lille genrejsning på l'Alpe d'Huez. (AFP PHOTO / Jeff PACHOUD) Foto: JEFF PACHOUD

Det pres behøver ikke være skidt. Jakob Fuglsang har tidligere i karrieren kæmpet med at sætte sig selv på spil. De seneste sæsoner har han brudt med denne mentale barriere, og når Fuglsang har satset, har det ofte båret frugt. Først i løbet Critérium du Dauphiné og senest med etapesejr og en samlet tredjeplads i Schweiz Rundt.

Nu er danskeren også tilpas langt fra favoritterne i Touren, at han vil få lov at køre - hvis han altså tør. For med et sats følger risikoen for totalt sammenbrud.

Jakob Fuglsang skal jagte muligheden og gå efter den etapesejr. Den kan oven i købet vise sig at bringe en topplacering med sig. Uanset gameplanen herfra kommer version 2018 af Tour de France til at definere den 33-årige rytters liv fremadrettet. Nu skal han bestemme sig for, hvordan han vil gribe den situation an.